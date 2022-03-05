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Іноземці бронюють порожнє житло на Airbnb у постраждалих містах, щоб допомогти українцям

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Україна, Субота 05 березня 2022 18:47
Іноземці бронюють порожнє житло на Airbnb у постраждалих містах, щоб допомогти українцям Фото: Офіс Airbnb (wikipedia.org)
Автор: Катерина Гончарова

Іноземці бронюють житло на сервісі Airbnb у постраждалих від вибухів та обстрілів містах, щоб допомогти українцям грошима.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fortune.

В Ірпені на захід від Києва українські військові дали відсіч російським військам, які намагалися увійти до столиці України. У міру того як місто занурюється в перестрілки і хаос, кілька квартир, раніше доступних для оренди на Airbnb, були розкуплені людьми, які намагаються допомогти військовим.

Після того, як одна людина забронювала квартиру на Airbnb в місті, не збираючись там залишатися, господар відповів йому:

"Сподіваюся, ми переможемо і зупинимо цей жах. Місто Ірпінь, в якому знаходиться квартира, останні три дні - гаряча точка боїв. Наші бійці зупинили в Ірпені три хвилі російських танків, що рухалися на Київ. І в цьому наша слава".

Він додав, що пообіцяв використовувати пожертву на благодійність і використовувати квартиру для розміщення людей, які втратили свої будинки під час війни.

"Airbnb скасував збори з гостей і господарів, тому орендна плата йде напряму власникам житла в Україні"

Після цього в соцмережах стали масово з'являтися заклики користувачів забронювати житло в постраждалих від обстрілів містах.

У Твіттері люди публікують свої листування з власниками житла на Airbnb, де ті висловлюють подяку за пожертвування на допомогу країні.

Іноземці бронюють порожнє житло на Airbnb у постраждалих містах, щоб допомогти українцям

У свою чергу Airbnb скасував збори з гостей і господарів при бронюванні, тому орендна плата йде безпосередньо власникам житла в Україні.

"Ми дуже зворушені надихаючою щедрістю нашої спільноти в цей кризовий момент. В даний час Airbnb тимчасово скасовує збори з гостей і господарів при бронюванні в Україні", — йдеться в коментарі компанії для видання Fortune.

Однак деякі користувачі Твіттера відразу ж відзначили, що російські шахраї можуть спробувати створити підроблені акаунти або оголошення в Україні, щоб "нажитися на благородних намірах", і попередили користувачів, щоб вони перевіряли відгуки, перш ніж намагатися допомогти.

Відзначимо, Airbnb призупиняє діяльність в Росії та Білорусі.

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