Пострадавшим от войны. В Украине открыли платформу бесплатной помощи юристов

В Украине разработали платформу, на которой все желающие могут получить бесплатную правовую помощь. На сайте уже доступны десятки профилей юристов, готовых предоставлять онлайн и офлайн-консультации.

Украинцы смогут получить доступ к юристам в Украине и другим европейским странам, сообщили TRAVEL РБК-Украина в Датском совете по делам беженцев (DRC), разработавшем платформу.

Проект реализовали благодаря финансированию от ЕС и Бюро USAID по гуманитарной помощи.

"Поскольку тысячи людей, пострадавших от войны, крайне нуждаются в правовой помощи, возникает вопрос, как мы можем оказывать эффективную поддержку в таком объеме. Цифровая платформа является одним из таких решений", –отметил директор представительства Датского совета по делам беженцев в Украине Юлиан Закрзевски.

Юристы организаций смогут размещать свои профили на платформе и получать запросы на консультации. Тем, кто нуждается в правовой помощи, необходимо зарегистрироваться, выбрать специалиста, записаться на удобное время и дождаться подтверждения консультации. Юриста можно выбрать по необходимой компетенции и опыту. Также в профиле каждого специалиста есть рейтинг с отзывами.

"Такая помощь не привязана к локации, и ею могут воспользоваться люди даже в труднодоступных районах. Кроме того, отзывы и рейтинг на платформе позволяют усилить контроль за качеством правовой помощи", – пояснил менеджер программы DRC по правовой помощи Айзек Робинсон.

Фото: Скриншот со страницы платформы (предоставлено РБК-Украина)

Платформа позволяет пострадавшим от войны людям в Украине:

получить онлайн доступ к юристам в Украине и других европейских странах без помощи третьей стороны;

получить доступ к проверенному правовому аналитическому контенту и информационно-просветительским материалам, предоставляющим более широкие возможности для самопомощи;

переадресовывать дела или сотрудничать с иностранными юристами, если проблема касается юрисдикций нескольких стран.

"Горячие линии" юридической поддержки Датского совета по вопросам беженцев остаются активными. За юридической помощью от DRC по телефону граждане могут обращаться по номерам: 0 800 33 19 13 (бесплатно по Украине), +38 044 333 42 95 – для обращений в том числе из-за границы (бесплатно действует функция обратного звонка).

Напомним, мы писали, как пострадавшим от войны в Украине получить помощь.

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