Пільги для біженців. Які країни та скільки платять українцям

На яку допомогу можна розраховувати у Молдові, Великій Британії, США та Швейцарії

Під час війни Росії проти України багато країн світу почали приймати українців та надавати їм мінімальну фінансову допомогу. Більшість із тих, хто рятується від війни, виїздить в країни Європейського Союзу. Там теж можна розраховувати на соціальну допомогу, яку виплачують для задоволення основних життєвих потреб, писало РБК-Україна напередодні.

Цього разу TRAVEL РБК-Україна із посиланням на VisitUkraine.today зібрало інформацію про грошову допомогу українцям, які не входять до ЄС, однак куди з початку війни виїхало багато наших громадян.

Виплати українським біженцям. Як допомагають у Молдові, Великій Британії, США та Швейцарії

Молдова. Особи, які виїхали з України в Молдову, можуть отримати грошову допомогу в розмірі 2200 молдавських лей (3,630 гривень) на одну людину. Тобто отримати цю суму може кожен член родини окремо.

Проте перевага надається особам та їхнім сім’ям, що підпадають під вразливі категорії населення. Програма реалізується УВКБ ООН та партнерськими організаціями – Католицька служба допомоги (CRS), Карітас Молдова та Діаконія.

Швейцарія. Країна надає українцям спеціальний статус "S" з виплатою $1600 щомісяця на одну людину.

Одержувачі статусу захисту "S" отримують соціальну допомогу від кантону, до якого вони були приписані, якщо вони повністю або частково не в змозі самостійно заробляти собі на життя.

Фото: Швейцарія надає українцям спеціальний статус "S" з виплатою $1600 щомісяця на одну людину (unsplash.com)

Цікаво, що спеціальний статус "S" розробили ще в середині 90-х для спрощеного прийому біженців під час воєн на Балканах, але раніше він не застосовувався до жодної країни та її громадян.

До слова, значна частина українців, які отримали такий статус у Швейцарії, активно шукає роботу та вже працевлаштувалася у ресторанній сфері, айті та інших галузях. Втім, слід пам'ятати, що країна відома високими цінами на проживання та їжу. Наприклад, місто Цюрих регулярно посідає в міжнародних рейтингах перше місце за рівнем "космічних" цін.

Велика Британія. Українці, які переїхали до Великої Британії по програмі "Житло для України" (Homes for Ukraine) мають доступ до системи соціального забезпечення, призначеної для надання допомоги особам, котрі переживають фінансові труднощі або особам з особливими потребами.

Центр зайнятості за місцем проживання допоможе з’ясувати, на які соціальні виплати конкретна людина матиме право. Сюди можуть входити:

Універсальний кредит – це соціальна виплата для осіб працездатного віку, призначення для покриття витрат на проживання осіб із низьким доходом. Особа може бути як працюючою (включно із фізичними особами-підприємцями та працівниками на неповний робочий день) або безробітною; Пенсійний кредит – додатковий дохід для допомоги із витратами на проживання, якщо особа є старшою за державний пенсійний вік, (він у Великій Британії становить 66 років), та має низький дохід; Допомога з інвалідності – додатковий дохід для допомоги із додатковими витратами для осіб, що страждають на довгострокові фізичні або психічні захворювання або мають інвалідність; Допомога опікуну – додатковий дохід для осіб, котрі доглядають за іншою особою принаймні 35 годин на тиждень. Допомога на дитину – додаткові гроші, які допоможуть з витратами на виховання дитини.

Фото: Британці можуть подати заявки на прийом українців у себе вдома (Getty Images)

США. Для українців в цій країні діє програма Uniting for Ukraine. За цією програмою у США розраховують прийняти до 100 тисяч українських біженців.

На відміну від країн ЄС, де українці можуть звернутися за отриманням статусу біженця або тимчасовим притулок напряму, тут такого не передбачено. Замість цього спонсори, які проживають в США на законних підставах, повинні заповнити форму I-134. Це може зробити фізична або юридична особа. Наприклад, школа або некомерційна організація.

Спонсор повинен погодитися надати фінансову підтримку біженцю і забезпечити його належним житлом, а далі – пройти перевірку на предмет запобігання експлуатації мігрантів. Якщо спонсора схвалять, українець отримає електронний лист від Служби громадянства та імміграції США. Потім треба виконати кілька вимог, включаючи перевірку паспортних даних та біографії.

Фото: Для українців у Сполучених Штатах Америки діє програма Uniting for Ukraine (Getty Images)

Українці, які отримали або отримають так званий гуманітарний пароль в США (включаючи учасників програми Uniting for Ukraine) в період з 24 лютого 2022 року по 30 вересня 2023 року, мають право подавати документи на основні пільги, доступні для біженців (за винятком Програми прийому та розміщення Державного департаменту США) до закінчення терміну їх гуманітарного пароля.

До таких пільг відносяться:

грошова допомога через Тимчасову допомогу нужденним сім’ям (TANF) або Додатковий дохід на безпеку (SSI); медичне страхування через "Medicaid"; продовольча допомога через Програму додаткової допомоги в харчуванні (SNAP); грошова допомога, яка надається Офісом з переселення біженців (ORR).

Для отримання пільг біженцям у США необхідно звернутись до органу з надання державної допомоги (state government benefits office) або найближчого офісу з питань переселення біженців в штаті проживання.

Нагадаємо, ми також писали, що Польща зупиняє ряд виплат українським біженцям.

Також у Польщі змінили правила проїзду платними дорогами для українців.