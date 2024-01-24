RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В популярной стране арестовали группу россиян: в чем их обвиняют

Фото: Российские туристы в Таиланде (иллюстративный gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

На острове Пхукет в Таиланде арестовали группу из 5 россиян. Их задержали за незаконные азартные игры.

О нарушителях полиции сообщил местный житель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Phuket Express.

В понедельник полиция провела рейд на виллу в районе Равай на острове Пхукет. Там обнаружили пятерых россиян за игрой в покер и азартными играми.

В Таиланде действуют одни из самых строгих в мире законов против азартных игр. У нарушителей изъяли два набора покерных карт, 88 валютных фишек и кальян, также запрещенный в Таиланде. Россияне признались полиции, что играли в азартные игры с валютными фишками для обмена на криптовалюту.

Туристов доставили в полицейский участок, где им предъявили обвинения в незаконной игре в азартные игры. А одному из них было предъявлено дополнительное обвинение в запрещенном ввозе незаконного товара – кальяна.

Инциденты с россиянами в Таиланде случаются регулярно. Их нередко подозревают в незаконной работе гидами, но это сложно доказать. Также российских туристов задерживают за поведение – например, в декабре 2023 арестовали россиянина, который ходил по улицам с мечом.

Напомним, мы писали, туристы из РФ сталкиваются с отказами во въезде в Израиль. Это объясняется предотвращением нелегальной миграции.

Также мы рассказывали, что на Бали начали принимать жесткие меры против россиян. Туристов обвиняют в незаконной работе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Таиландтуристиросіяни