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Несмотря на энергокризис. Украинцы массово возвращались из-за границы в декабре

Новина українською →
Вторник 03 января 2023 14:59
Несмотря на энергокризис. Украинцы массово возвращались из-за границы в декабре Фото: Украинцы в Перемышле (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В декабре отток украинцев из Польши был самым большим за последние месяцы. Такую обратную волну миграции эксперты отметили на фоне энергетического кризиса в Украине.

Какие причины в тенденции возвращения, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на ukrayina.pl.

Отмечается, что на границах Польши резко возросло количество украинцев, решивших вернуться домой в декабре.

По наблюдениям заместителя директора Польского экономического института Анджея Кубисяка, это была самая большая волна возвращения в Украину с лета. Украинцы едут домой, несмотря на то, что в Украине энергетический кризис, который, как прогнозировали, повлечет за собой новую волну беженцев в страны ЕС.

"Декабрь оказался месяцем с наибольшим количеством пересечений границы в сторону Украины после завершения летних отпусков. Вероятно, это был эффект Рождества и Нового года, ведь конец года был временем наибольшего трафика на границе и рекордного результата – 39,9 тысячи выездов в Украину за сутки" , – написал Анджей Кубисяк в Twitter.

Несмотря на энергокризис. Украинцы массово возвращались из-за границы в декабреФото: Пропуск украинцев на границе Польши (twitter.com/straz_graniczna)

По его словам, в декабре был больший отток из Польши, чем приток новых людей.

"Это еще раз подтверждает, что энергетический кризис в Украине не повлек за собой новую волну миграции", – отметил он.

Интересно, что 1 января трафик на границе был самым низким с 24 февраля. В первый день 2023 года из Украины выехали 13 тысяч человек, прибыли в страну – 9 тысяч граждан Украины.

Напомним, мы писали, по каким причинам украинцам в Польше аннулируют статус UKR.

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