Попри енергокризу. Українці масово поверталися з-за кордону в грудні

У грудні відтік українців із Польщі був найбільшим за останні місяці. Таку зворотну хвилю міграції експерти зауважили на тлі енергетичної кризи в Україні.

Які причини у тенденції повернення, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на ukrayina.pl.

Зазначається, що на кордонах Польщі різко зросла кількість українців, які вирішили повернутися додому у грудні.

За спостереженнями заступника директора Польського економічного інституту Анджея Кубісяка, це була найбільша хвиля повернення в Україну від літа. Українці їдуть додому попри те, що в Україні енергетична криза, яка, як прогнозували, спричинить нову хвилю біженців у країни ЄС.

"Грудень виявився місяцем з найбільшою кількістю перетинів кордону в бік України після завершення літніх відпусток. Ймовірно, це був ефект Різдва та Нового року, адже кінець року був часом найбільшого трафіку на кордоні та рекордного результату – 39,9 тисяч виїздів в Україну за добу", – написав Анджей Кубісяк у Twitter.

Фото: Пропуск українців на кордоні Польщі (twitter.com/straz_graniczna)

За його словами, у грудні був більший відтік із Польщі, ніж припливу нових людей.

"Це ще раз підтверджує, що енергетична криза в Україні не спричинила нової хвилі міграції", – зауважив він.

Цікаво, що 1 січня трафік на кордоні був найнижчим з 24 лютого. В перший день 2023 року з України виїхали 13 тисяч осіб, прибули в країну – 9 тисяч громадян України.

Нагадаємо, ми писали, з яких причин українцям у Польщі анулюють статус UKR.