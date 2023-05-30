Куда женщинам безопасно путешествовать с детьми за границей: страны

Во время войны за границу путешествуют преимущественно женщины с детьми. Для большинства из них безопасность отдыха выходит на первый план.

В какие страны украинкам следует ехать для спокойного отдыха и какие правила соблюдать, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на советы специалиста по подбору туров Александры Панамарчук.

Один из самых частых вопросов, которые ей задают украинки в этом году: куда бы она сама спокойно поехала без сопровождения.

"Сейчас путешествуют в большинстве своем женщины и дети. Но у многих привычки ездить без мужчины нет, все кажется неизвестным, сложным и немного страшным. Что я могу порекомендовать: безопасность – это приоритет, потому что адреналина хватает и дома", – отмечает Александра Панамарчук.

По ее словам, на отдыхе нужно иметь возможность расслабиться и обрести чувство безопасности. Поэтому следует выбирать спокойную европейскую страну. К примеру: Кипр, Словению, Болгарию, Хорватию, Черногорию, Испанию, Италию, Чехию, Венгрию.

"Второе – языковой барьер. Подумайте, на каком языке вы будете общаться в отеле, во время шопинга, экскурсии, или если нужно будет обратиться к врачу. Для примера, в Венгрии язык сложный, но хорошие принимающие операторы имеют своих представителей в гостиницах и всегда есть к кому обратиться", – объясняет специалист.

Если нет знания иностранных языков, следует спросить, есть ли в отеле гид от принимающей компании, который поможет решить возникающие вопросы.

"Детально продумайте маршрут и точки сообщения, вес вашего багажа, сможете ли его сами донести. Для летнего отдыха много не нужно и многое можно докупить на месте", – советует женщинам она.

Александра Панамарчук рекомендует обратить внимание на групповые туры.

"У них все по графику и мало вариантов для проявления вашего индивидуализма, но вместе спокойнее".

Раньше специалист советовала, как путешествовать на автобусе за границу комфортно. В частности, стоит выкупить соседнее место, позаботиться о свободной обуви и удобной одежде, запастись перекусами.

Напомним, мы писали, какие страны украинки выбирают для отдыха с детьми.

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