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Альтернатива морю. Во сколько обойдется отдых на Шацких озерах этим летом

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Суббота 17 июня 2023 08:45
Альтернатива морю. Во сколько обойдется отдых на Шацких озерах этим летом Фото: Шацкие озера (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Шацкие озера на Волыни в прошлые годы были очень популярной локацией для летнего отдыха. Но из-за войны местные базы отдыха и санатории пользуются небольшим спросом.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, как начинается сезон в известной локации и во сколько обойдется неделя отдыха летом.

Как готовятся к началу сезона на Шацких озерах в 2023 году

В Шацком национальном парке группа водоемов насчитывает 30 озер, наиболее известное для купания и отдыха из них – Свитязь. Вокруг озер построено множество санаториев, баз отдыха и детских лагерей. Для отдыха нужно ехать в пгт Шацк Ковельского района.

Обычно сезон отдыха на Шацких озерах начинается с 10 июня. Хотя чистые лесные озера – отличная альтернатива морскому отдыху, в прошлом году туристов было мало. В июне 2022 года гости забронировали только 10% мест, значительная часть из них были переселенцами.

Из-за близости к белорусской границе туристы опасались ехать в леса региона. В этом году местные владельцы гостиниц и коттеджей тоже не надеются на большой спрос.

В озере Свитязь уже прогрелась вода, люди открыли сезон купания. На пляжах собираются отдыхающие, по берегу гуляют мамы с детьми. В этом году уровень воды в Свитязе значительно поднялся, сообщает "12 канал".

Пока на пляжах отдыхают в большинстве своем местные жители, кафе заработают ближе к концу июня. Сейчас идет подготовка к приему туристов, которых ждут после Дня Конституции 28 июня. Местные предприниматели надеются, что отдыхающих приедет не меньше, чем в прошлом году.

Альтернатива морю. Во сколько обойдется отдых на Шацких озерах этим летомФото: Отдых на озере Свитязь (instagram.com/_svitiaz_svoim)

На базах отдыха еще нет ни туристов, ни владельцев, которые приезжают готовить жилье перед самым стартом сезона. За комнату с кроватями, общей кухней и душем на территории хозяева брали 120-130 грн с человека в сутки. В этом сезоне тоже не планируют поднимать цены. Говорят, потому что в прошлом году гостей почти не было.

Но в Шацком поселковом совете прогнозируют, что в этом сезоне отдыхающих будет больше, потому что спрос уже есть. Режим работы заведений планируют продлить до 23 часов.

Сколько будет стоить неделя отдыха

На сервисе бронирования booking неделя отдыха с 1 по 7 июля на двоих предлагается от 3000 гривен.

Например, в гостинице "Свитяжский хуторок" в селе Свитязь классический трехместный номер будет стоить 3150 грн (450 грн/сутки) за 7 ночей. В номере есть общая ванная комната, в улучшенных номерах есть отдельные санузлы, а также общая кухня. Есть сад и детская площадка.

В апартаментах "Білий птах" в селе Свитязь 4-местный номер обойдется в 4200 грн за неделю при поселении двух человек. За 4 человека цена – 5600 грн. Проживание в доме на 6 спален с общей ванной и кухней.

Отдельные дома для семьи в среднем стоят 10-12 тыс. грн в неделю. Дома на большое количество гостей стоят дороже. К примеру, дом для отпуска "Сказочный Свитязь" в Шацке, в котором могут разместиться 6 человек, обойдется в 23000 грн за неделю (550 грн/сутки с человека).

Альтернатива морю. Во сколько обойдется отдых на Шацких озерах этим летомФото: Отель на Свитязе (booking.com)

Некоторые заведения предлагают размещение со скидками. К примеру, в гостинице "Галицкий двор" в 250 м от озера Свитязь можно отдохнуть в формате "все включено" со скидкой 15%. Номер "полулюкс" на двоих на 7 ночей обойдется в 18549 грн. В номере есть отдельный санузел, кондиционер, холодильник и телевизор.

По такой же цене можно арендовать апартаменты с одной спальней с отдельной кухней и ванной – в комплексе "Очерет" в селе Свитязь. Неделя проживания обойдется в 18 600 грн для двоих. На территории отеля есть открытый бассейн, беседки, мангалы. Комплекс апартаментов находится на первой линии от озера.

Напомним, мы писали, во сколько обойдется отдых в Буковеле этим летом.

Также мы рассказывали, где можно бюджетно отдохнуть в Украине летом.

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