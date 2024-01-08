В знаменитом городе Италии вводят новые правила для туристов: о чем идет речь

В популярном итальянском городе Венеция вводят новые правила для туристов. С июня ограничат размеры туристических групп и запретят громкоговорители.

Так власти пытаются уменьшить вред от больших потоков путешественников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на schengenvisainfo.com.

Туристы, которые захотят посетить Венецию в 2024 году, должны будут соблюдать новые правила. С начала лета в городе запретят проводить экскурсии для туристических групп более 25 человек. Также запретят использовать громкоговорители, чтобы не вызывать неудобства и возмущение других людей.

В частности, власти Венеции пытаются справиться с массовым туризмом и его влиянием на жизнь местных жителей.

Последние изменения правил будут относиться к групповому туризму в историческом центре города и популярных островах Мурано, Бурано и Торчелло.

Уже с весны 2024 в Венеции начнут взимать сбор в 5 евро для иностранных туристов, посещающих город на 1 день. Сначала власти проведут 30-дневный эксперимент, как будет работать туристический налог.

"Осознавая необходимость поиска нового баланса между правами живущих, работающих и обучающихся в Венеции, и тех, кто посещает город, мы первые в мире введем эту меру", – отметил советник по туризму Симоне Вентурини.

Ранее ЮНЕСКО рекомендовала внести город в список находящегося под угрозой Всемирного наследия и объектов, подвергающихся серьезной и особой опасности.

Напомним, мы писали, что нужно знать о туристических налогах в Европе на 2024 год. Туристический сбор в этом году повысят ряд стран Европы, чтобы привлечь дополнительные средства и для борьбы с чрезмерным туризмом.

Также мы рассказывали, где в Европе можно увидеть самые красивые вокзалы. Часто европейские вокзалы являются отдельными историческими и архитектурными достопримечательностями.