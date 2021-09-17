Помилуватися природою і доторкнутися до історії: яким буде маршрут з Києва до Канева на теплоході

Чи повернеться мода на водні пасажирські перевезення

16 вересня відбулася тестова поїздка на теплоході "Ракета" з Києва в Канів. Як пройшла подія і чим буде цікавий маршрут - в матеріалі.

На сьогоднішній день відбулося вже три пілотних поїздки за маршрутом Київ-Канів-Київ на теплоході "Ракета". Ініціатива реалізується Державним агентством розвитку туризму України спільно з Міністерством культури та інформаційної політики України, Міністерством інфраструктури України, Київською та Черкаською обласними державними адміністраціями.

Водний маршрут "Київ-Канів" приваблює туристів (фото: прес-служба)

Організатори проекту хочуть вивчити попит і перспективи відновлення регулярних туристичних поїздок по Дніпру, включаючи можливість співфінансування таких програм з боку держави. Відновлення річкових маршрутів допоможе привнести новизну в туристичний бізнес України та дати поштовх розвитку галузі, впевнені вони.

За результатами перших заїздів, маршрут буде доопрацьований і вдосконалений. А при наявності інтересу з боку туристів - створені й інші водні маршрути по всіх регіонах країни.

Водний маршрут "Київ-Канів": тривалість і особливості поїздки

Багато хто пам'ятає подорожі на теплоході "Ракета" з дитинства. Сьогодні поїздка здасться вам такою ж мальовничою і вражаючою, але напевно більш комфортною.

До запуску судна були відреставровані й обладнані всім необхідним. Туристи можуть вільно пересуватися по внутрішньому простору "Ракети", а ха бажанням - сфотографуватися або зняти відео під наглядом персоналу на краю палуби. Попри швидкість, поїздка по водній гладі відчувається максимально легко, а родзинку подорожі додасть прохід шлюзів.

Екскурсія на "Ракеті" буде пізнавальною (фото: прес-служба)

Подорож до Канева по воді займає близько 2, 5 годин. Під час поїздки гостям пропонують помилуватися водними й мальовничими пейзажами, а заодно послухати історичний екскурс від гіда.

Цікаві факти про життя і культурну спадщину міст і селищ, повз які лежить маршрут, а також вичерпну інформацію про головного персонажа, з яким асоціюється Канів - Тараса Шевченка - ви отримаєте ще по дорозі туди.

Маршрут включає в себе відвідування Шевченківського національного заповідника (фото: РБК-Україна)

Повний маршрут включав в себе кілька етапів. По приїзді в Канів туристів чекав обід в ресторані, а потім - відвідування Шевченківського національного заповідника на Чернечій горі. Тут гостям дали час відвідати могилу і музей Тараса Шевченка та інші пам'ятки культурної спадщини, помилуватися мальовничими локаціями і зробити фото.

Екскурсія на Канівську ГЕС (фото: прес-служба; РБК-Україна)

Також під час візиту можна подивитися Канівську ГЕС: побачити, як працює електростанція, можна абсолютно безкоштовно. До пандемії подібні екскурсії були регулярними, а сьогодні попит на них тільки починає набирати обертів. Особливо цікаво такий захід буде сім'ям з дітьми.

Після гостям маршруту було запропоновано кілька видів дозвілля на свіжому повітрі. Байдарки, сапи, поїздка на джипі або моторному човні, волейбол або пейнтбол - можна вибрати розвага за смаком.

В цілому маршрут зайняв весь день: з 8 ранку, коли "Ракета" виїхала з Києва і до 19, коли прибула назад. Завдяки насиченому графіку вона може стати повноцінною подорожжю вихідного дня.

Повернення до Києва (фото: прес - служба; РБК-Україна)

За словами міністра інфраструктури України Олександра Кубракова, маршрут "Київ-Канів" - це тільки перший крок для старту регулярних пасажирських перевезень по річці Дніпро.

Важливо розуміти, чи буде генеруватися необхідний для цього попит серед українців. Надалі плануємо запускати маршрути з Києва до Чорнобиля, Переяслав-Хмельницького та Трахтемирів. Річка повинна стати зручною і безпечною як для пасажирських, так і вантажних перевезень. Далі комплексний запуск пасажирських перевезень річкою має включити оновлення річкових вокзалів і причалів, виробництво суден в Україні, - зазначив міністр.

Коли будуть налагоджені регулярні маршрути

Станом на сьогодні немає точних даних, коли буде запущений маршрут для туристів Київ-Канів-Київ. За словами організаторів, повноцінний запуск "Ракети" планується тільки в новому сезоні судноплавства на Дніпрі наступного року. Але вже з цієї суботи будуть доступні квитки для прогулянкової подорожі по Київській області в однієї з компаній.

Після Революції Гідності ми спеціально для відродження водного пасажирського транспорту побудувала цехи на власному суднобудівно-судноремонтному заводі в Миколаєві. Але, на жаль, ці судна не будуються, так як пасажирські перевезення по річках в Україні є збитковими і економічно необґрунтованими", - говорить директор компанії Олексій Вадатурський.

За його словами, важливо повернути моду на водні пасажирські перевезення, відроджувати суднобудування і судноплавство. Вже не перший рік пасажирські судна курсують за маршрутами "Миколаїв-Кінбурнська корса-Очаків" і "Нова Каховка-Херсон-Гола Пристань", а восени здійснюють туристичні поїздки в Ковалевський ліс за маршрутом "Миколаїв-Ковалівка".

За словами представників турбізнесу, Водний транспорт на Дніпрі та Південному Бузі знову потроху стає популярним і улюбленим серед пасажирів.

При цьому пасажирські перевезення для одного з підприємств все ж поки є збитковим, і швидше соціальним проектом - він приносить до 5 млн грн збитків на рік.

В Україні сподіваються, що тестові поїздки привернуть увагу законодавчої та виконавчої гілок влади до питань відродження водних пасажирських перевезень в Україні, щоб зробити їх популярними в українських туристів.

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