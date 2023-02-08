Польская железная дорога возвращает низкие цены на билеты: насколько подешевеет проезд

Путешествовать по железной дороге в Польше станет дешевле. Железнодорожная компания PKP Intercity анонсировала снижение стоимости билетов с 1 марта.

Насколько выгоднее станут поездки, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на сайт компании.

В марте тарифы вернутся к уровню, который был перед январским подорожанием. В связи с ростом тарифов на электроэнергию с 11 января PKP Intercity повысила цены на билеты до 17,8%. Такое нововведение вызвало критику пассажиров, поэтому с 1 марта будут введены более низкие цены.

"Базовые цены на билеты на поезда категорий TLK и IC будут в среднем на 11% ниже действующих, а тарифы на поезда EIC и EIP снизятся примерно на 15%. Таким образом цены вернутся к действовавшим до января", – сообщили в компании.

Введение более низких цен стало возможным благодаря дополнительным оптимизационным мерам и увеличению компенсации за 2023 год, пояснили в PKP Intercity.

Фото: Поезд PKP (wikimedia.org)

Снижение стоимости проезда касается и проездных Intercity Cards, провоза велосипедов, багажа или животных. Разницу между стоимостью билетов и проездных пассажиры смогут вернуть.

В то же время, пассажирам напомнили, что сэкономить можно также во время акций. В 2022 году акциями и скидками воспользовались 25,4 млн пассажиров поездов перевозчика.

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