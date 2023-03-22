Выплаты и статус. Что нужно сделать украинцам в Польше до конца апреля

За последний год в Польше удвоилось количество украинцев. Почти половина из них беженцы, другие находятся в стране из-за работы или родственных связей.

Находящимся и работающим в Польше, а также тем, кто планирует выезд в Украину или другую европейскую страну, до конца апреля нужно сделать несколько вещей, сообщили TRAVEL РБК-Украина эксперты Миграционной платформы EWL.

Все работающие должны подать декларацию PIT-37

Каждый гражданин Украины, работающий в Польше, в том числе трудоустроенные украинские беженцы, должны подать так называемый PIT-37 до 2 мая 2023 года. Это один из основных налогов для физических лиц в Польше.

Отчисления от зарплаты работника работодатель производит самостоятельно. Но это авансовые платежи, которые бывают неточные. По истечении года возможна ситуация, когда работодатель заплатил чуть больше или меньше налогов по зарплате работника. Для того чтобы выровнять финансовые неточности в расчетах с государством, существует декларация ПИТ-37 (PIT-37).

При условии переплаты государство вернет налогоплательщику избыточную часть. Если есть недоплата, работнику придется доплатить нужную сумму.

На сегодняшний день все украинские работники, получившие от польского работодателя PIT-11 за 2022 год (на основе которого заполняется декларация PIT-37), обязаны подать декларацию PIT-37 как лица со статусом налогового резидента Польши.

"Поездка в Украину в течение года не снимает долг по уплате налога. Если вы вернулись в Украину, но получили от польского работодателя PIT-11 за 2022 год, то должны заполнить декларацию PIT-37 и отправить в польскую налоговую инспекцию. Даже если проработали в Польше совсем немного – даже неделю или один день. Если вы этого не сделаете, то правовые последствия могут "догнать" и через несколько лет", – объясняет руководитель отдела легализации EWL Мария Кузенко .

К примеру, могут отказать в карте побыту. А лица, имеющие недоплату по налогам, могут быть привлечены даже к уголовной ответственности и затем вынуждены будут решать дело в суде.

Фото: Декларация обязательна всех для работающих (gettyimages.com)

Если в течение 2022 года украинец работал в Польше на нескольких работах, из каждой компании должны прийти отдельные декларации PIT-11 – все их нужно рассчитать.

Написать заявление на социальную помощь "Семья 500+"

В Польше стартовал новый расчетный период выплат денежной помощи от Учреждения социального страхования (ZUS), которое продлится с 1 июня текущего года по 31 мая следующего года.

Украинцы могут с 1 февраля подавать заявки на получение денежной помощи государственной программы "Семья 500+", которая предусматривает ежемесячные выплаты на каждого ребенка до 18 лет в размере 500 злотых (более 4 тыс. грн).

Финансовая помощь по уходу за ребенком назначается вне зависимости от уровня дохода и гражданства. Для получения нужно предоставить документ о легальности пребывания – статус PESEL UKR или карту побыту с отметкой "доступ к рынку труда".

Для сохранения непрерывности выплат новое заявление нужно успеть подать до конца апреля. Если подать заявление позже, то будет задержка с выплатой на 1 месяц.

Получить PESEL UKR в течение 30 дней после прибытия

По обновленным правилам для украинских беженцев в Польше, теперь на получение номера PESEL (аналог идентификационного номера налогоплательщика) отводится 30 дней с момента въезда в страну. Этот номер с отметкой UKR является подтверждением обретения статуса временной защиты в связи с войной.

Для сохранения статуса иностранец имеет право уезжать из Польши на срок не более 30 суток.

"Чтобы не потерять PESEL UKR, выезжая из Польши менее чем на 30 дней, гражданин Украины при возвращении должен сообщить польскому пограничнику напаспортном контроле, что въезжает в Польшу на основании временной защиты. А также должен показать соответствующий электронный документ в приложении diia.pl. Даже если вы едете на работу в Польшу, но у вас есть временная защита. Иначе вы можете потерять PESEL UKR и все связанные с ним многочисленные социальные права", – предупреждает Мария Кузенко.

Фото: Оформление PESEL UKR в Польше (gettyimages.com)

Отказ от статуса защиты в Польше при выезде в другую страну ЕС

При выезде в другую страну гражданин Украины должен отказаться от временной защиты в Польше и получить его в новой стране пребывания. Для этого нужно уведомить ZUS и закрыть банковский счет.

Если после этого гражданин Украины решит вернуться в Польшу, получить повторно статус временной защиты в Польше больше не сможет. Такие изменения введены в ст. 1 и ст. 23 "Закона о внесении изменений от 13 января 2023 г. в Закон о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этого государства".

При этом приехать и находиться на территории Польши украинцы могут до 24 августа 2023 года. Социальные выплаты и другие льготы, предусмотренные для беженцев, отменяются.

Отказ от выплат "500+" при возвращении в Украину

Если гражданин Украины выезжает из Польши более чем на 30 дней, то теряет право на легальное пребывание в Польше, а значит и право на помощь "500+". При продолжительном выезде следует сообщить о выезде в своем профиле на сайте ZUS.

ZUS имеет доступ к информации о пересечении границы с Украиной и контролирует сроки, чтобы не начислять лишние выплаты. В настоящее время украинским беженцам уже переплатили 2 млн злотых, которые они должны будут вернуть.

Напомним, мы писали, какие страны урезают поддержку украинским беженцам.

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