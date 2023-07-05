В Польше повысили минимальную заработную плату: сколько будут зарабатывать украинцы

В Польше с 1 июля произошло второе за год повышение минимальных зарплат. Минимальные оклады выросли на 110 злотых – почти на 1 тыс. гривен.

Украинцы, работающие в Польше, будут теперь получать от 25 тысяч гривен в месяц в зависимости от условий оформления, сообщили TRAVEL РБК-Украина эксперты миграционной платформы EWL.

Как изменился размер минимальной зарплаты в Польше

С начала года минимальная зарплата в Польше выросла почти на 600 злотых. В этом году размер минимального оклада в Польше уже увеличивали в январе – до 3490 с 3010 злотых брутто.

С 1 июля минимальные оклады и почасовые ставки в Польше выросли до 3 600 злотых брутто (до вычета налогов) для работающих по трудовому договору. Это около 2783 злотых на руки – 25,3 тыс. грн.

Те, кто работает по договору поручения, будут получать минимальную ставку в час 23,50 злотых брутто (210 грн). В зависимости от количества отработанных часов в месяц можно заработать 4700-5875 злотых. Это примерно 42,6–53,2 тыс. грн.

Повышение также влияет на надбавки за работу в ночное время, оплату парковки, пособие по беременности и родам, больничные или выходное пособие.

Фото: Сезонная работа в Польше (gettyimages.com)

В 2024 году снова будет повышение минимальной заработной платы в Польше. В январе размер минималки вырастет до 4242 злотых брутто по трудовому договору (38,5 тыс. грн) и 27,70 злотых брутто почасово (249 грн). В июле 2024 года – до 4300 злотых брутто (почти 39 тыс. грн) и 28,10 злотых брутто почасово (253 грн).

Какие есть вакансии для украинцев в Польше и сколько можно заработать

Для украинцев без знания польского языка и опыта больше всего вакансий сейчас предлагают в сфере логистики – это работа на складах одежды и продуктов, где нужно комплектовать посылки.

Таких вакансии много по всей Польше, но больше всего в Нижнесилезском воеводстве (с центром во Вроцлаве), а также – Поморском (Гданьск), Великопольском (Познань) и Мазовецком (Варшава). В среднем в этой сфере можно заработать от 5500 до 6800 злотых (49,8-61,6 тыс. грн).

Немало вакансий для украинцев на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности. Такая работа связана с упаковкой яиц, изготовлением сосисок или производством мясной продукции. Такие предприятия ищут работников преимущественно в Великопольском воеводстве. Также нужны рабочие руки на предприятиях рыбной переработки в Поморском регионе (Гданьск).

Фото: Работа на предприятии пищевой промышленности (gettyimages.com)

Ближе к границе с Германией и Словакией украинцам предлагают вакансии на предприятиях машиностроительной отрасли. Это воеводства с центрами во Вроцлаве и Катовице.

В Польше ищут рекрутеров для работы онлайн

Поскольку польская экономика сталкивается с дефицитом кадров, одной из самых востребованных вакансий в Польше является рекрутер, который занимается поиском и привлечением кадров.

"Это работа, которую можно выполнять онлайн из Украины или Польши как дополнительный заработок. За нее платят от 1000 до 50 000 злотых (от 9 тысяч до 453 тысяч гривен). Кадровые агентства готовы тратить средства на обучение рекрутеров и предлагают разные бонусы", – рассказывает директор департамента рекрутации EWL Марьяна Семенюк.

У польских предприятий есть заказы, но рабочих рук не хватает, при этом своими ресурсами Польша не может справиться, ведь уровень безработицы в стране низкий, объясняет эксперт.

В апреле Евростат фиксировал в Польше наравне с Чехией самый низкий уровень безработицы в Европе – 2,7%.

Напомним, мы писали, какую работу предлагают украинцам в Литве.

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