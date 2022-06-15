Половина біженців у Польщі готові повернутися в Україну, - опитування

Майже 50% українських біженців у Польщі хочуть повернутися в Україну, як тільки закінчиться війна. Водночас близько 17% біженців планують залишитися в цій країні назавжди.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на результати опитування Міждисциплінарної лабораторії дослідження війни в Україні.

Разом з українськими вченими польська команда досліджувала основні проблеми, з якими стикаються українці в Польщі, причини вибору Польщі у якості притулку та оцінки польської допомоги.

Більшість опитаних – жінки (97%), середній вік – 36 років, 76% з них мають вищу освіту.

"Близько 75% опитаних оцінили свій рівень достатку життя в Україні до початку війни як хороший. Середній рівень мали 25%, хороший і дуже хороший – 52%. Більшість опитаних проживало в містах (91%). Що стосується регіонів, то більшість з них з Центральної України (46%), Західної (22%), Південної (19%) і Східної (13%), — відзначили дослідники.

Фото: 7% опитаних хочуть повернутися додому в найближчий час (unsplash.com)

За отриманими в ході опитування даними, 7% респондентів "хочуть швидко повернутися в Україну, тому що не витримують складності ситуації". При цьому 2% хочуть отримати польське громадянство, а 16% українців ще не впевнені, чим будуть займатися в майбутньому.

"Біженці, які хочуть повернутися, кажуть, що Україна – це їхній дім і батьківщина, що життя в Польщі дороге, роботи немає і потрібно враховувати вартість довгострокової оренди житла. В цілому вони хочуть повернутися у свої будинки й до життя, яке залишили в Україні", — пишуть дослідники.

Дослідження також показало високий рівень психологічної травми, з якою зіткнулися українці через війну (RHS-15).

"Більшість біженців страждають посттравматичними стресовими розладами (76%), а психологічний дистрес присутній у 50%", — йдеться в повідомленні.

При цьому 18% опитаних вже знайшли роботу в Польщі, а 71% сказали, що планують працювати найближчим часом. Близько третини біженців працюють в Україні дистанційно (28%). 96% респондентів оформили або планують оформити PESEL.

Нагадаємо, в одній з країн Європи перестали безкоштовно розселяти українців.