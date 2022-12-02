Поезда в 6 стран. Какие железнодорожные маршруты из Украины действуют в декабре

Международное сообщение по железной дороге активно развивается. Сейчас поездами можно добраться в 6 стран Европы.
Куда ходят поезда из Украины в декабре и из каких городов можно отправиться за границу, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на VisitUkraine.today.
Из Украины в Польшу курсируют 10 поездов
Дорога в Польшу стала для украинцев основным маршрутом выезда за границу. Сейчас в эту страну можно добраться на одном из 10 поездов.
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Киев – Варшава – два поезда:
- 907К/908О - отправляется из Киева в 17:27, следует через польские города Хелм и Люблин, в Варшаву прибывает в 10:09. Отправление из Варшавы в 17:49, прибытие в Киев в 13:12;
- 067К/068Л – маршрут тот же, но время в пути меньше на 2 часа: отправка из Киева в 19:26, прибытие в Варшаву в 10:12. Обратно отправление в 17:45, а прибытие в Киев в 12:07.
Билеты на эти поезда продаются как в билетных кассах на вокзалах, так и онлайн на сайте Укрзализныцы. Для того чтобы найти нужные поезда, нужно выбирать пункт Варшава Всходня (Восточная).
Фото: Поезд Варшава – Киев (twitter.com/AndyBTravels1)
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Киев – Перемышль – по этому маршруту есть 4 рейса в день:
- 715/716 - отправление из Киева в 11:01, обратно из Перемышля – в 23:30;
- 053/054 – отправление из Киева в 19:46, обратно из Перемышля – в 20:28;
- 705/706 - отправление из Киева в 20:14, обратно из Перемышля – в 9:45;
- 89/90 – отправление из Киева в 22:52, обратно из Перемышля – в 13:45;
Время в пути – от 10 до 15 часов, в зависимости от поезда. Рейс 053/054 следует через Львов, остальные три – еще через Винницу, Хмельницкий, Тернополь.
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Запорожье – Перемышль (032П/Д) – этим поездом удобно ехать в Польшу с востока Украины. Поезд отправляется со станции Запорожье-1 в 20:15 и прибывает в Перемышль в 15:18 на следующий день. Обратно отправление в 18:10, прибытие в 16:02.
Поезд следует через Днепр, Белую Церковь, Львов. Билеты можно приобрести как в билетных кассах на вокзалах, так и онлайн на сайте booking.uz.gov.ua.
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Одесса – Перемышль (036 Ш/Л). Поезд отправляется из Одессы в 14:58 и следует через Хмельницкий, Тернополь и Львов. На конечную станцию в Польше прибывает в 6:30 на следующий день.
В обратном направлении поезд отправляется в 20:28 из Перемышля. В Одессу прибывает в 13:58 на следующий день. Билеты на поезд можно приобрести как в билетных кассах на вокзалах, так и онлайн на сайте Укрзализныцы.
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Киев – Хелм. Поезд 023К/024К отправляется в 23:52, в обратном направлении – в 16:00. Время в пути – 13 часов.
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Харьков – Хелм. Поезд 093О/094О отправляется в 14:07 из Харькова, в обратном направлении – в 16:00. Время в пути – 21 час.
Фото: Поезд из Украины в Перемышль (gettyimages.com)
В Венгрию и Австрию можно поехать ежедневно
В эти две страны можно ежедневно поехать одним поездом из Киева.
- Поезд 749 сообщением Киев – Будапешт – Вена следует через станции Стрый, Воловец, Мукачево, Захонь, Демечер, Дебрецен, Пюштекладань, Кишуйсаллаш, Сольнок, Будапешт-Келенфельд, Дьер, Хедьешхалом. Отправка из Киева в 12:57, прибытие в Будапешт в 8:20, в Вену – в 11:21.
Билеты на поезд можно только через международные кассы на вокзалах.
Словакия станет ближе с 11 декабря
Из Закарпатья с 11 декабря возобновляют международное сообщение по маршруту Мукачево – Чоп – Кошице. По этому маршруту курсируют два поезда:
- 960/961 – отправляется из Мукачево в 14:48, прибывает в конечный пункт в 18:17;
- 962/963 – отправляется в 18:16, а прибывает в 21:33;
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Чоп – Чиерна над Тиссоу. Поезд 8861/8860 отправляется из Чопа в 11:35, прибытие в 11:46 на следующий день.
Пока билеты на эти рейсы можно купить в кассах.
Молдова и Чехия – как доехать из Киева
В столицу Молдовы можно добраться из Киева.
- поезд 351/352 Киев – Кишинев отправляется в 17:02, следует через Винницу и прибывает в Кишинев в 10:38. В обратном направлении отправление в 17:45, прибытие в 11:48.
Билеты на поезд можно купить онлайн и в кассах.
В Чехию можно добраться поездом 715 из Киева с пересадкой в Перемышле. Оттуда поезд сообщения RJ 1000 следует в Чехию. Конечный пункт – Прага.
Напомним, мы писали, что из Рахова запускают "Мармаросский экспресс" в Румынию.