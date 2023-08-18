Стремительное подорожание. Как меняются цены на отдых в Карпатах летом

Цены на отдых в Карпатах в этом году менялись очень часто. Зимой и весной мало кто ехал отдыхать в горы, и стоимость жилья кардинально снизилась. А после разрушения россиянами Каховской ГЭС многие украинцы потеряли надежду на то, что все-таки смогут отдохнуть на море, и поэтому поехали на запад в горы. Это тоже отразилось на ценах в регионе.

Как менялась стоимость отдыха в Карпатах за год и чего ждать в межсезонье – в колонке для TRAVEL РБК-Украина рассказал член правления Ассоциации гостеприимства Генического района, сертифицированный туристический гид Алексей Войцеховский.

Аномально низкая стоимость: что было с ценами в Карпатах во время блекаутов

Цены на отдых в Карпатах – всегда актуальная тема для тех, кто планирует провести свой отдых в этом живописном горном регионе. События последнего года оказала существенное воздействие на туристическую индустрию, вызвав ряд изменений.

Зимний сезон 2022-2023 года был периодом сложных испытаний и потрясений для туристической отрасли Карпат. Постоянные отключения электроэнергии из-за разрушений в энергосистеме Украины и практически отсутствие снега сильно сказались на загрузке номерного фонда.

По словам владельцев жилья, начиная с середины декабря, новых бронирований практически не было, отменялись и предварительные брони.

В связи с этим цены на услуги в регионе оставались на невысоком уровне, отражая слабый спрос на фоне неблагоприятных погодных и энергетических условий.

Например, в декабре-январе можно было свободно снять двухместный люкс в отеле Поляницы всего за 800-1000 грн. Это аномально дешево для зимнего периода в этом регионе.

Фото: По словам владельцев жилья, с декабря новых бронирований почти не было, отменялись и предварительные брони (Алексей Войцеховский/для РБК-Украина)

Небольшой период с конца января по конец февраля все-таки порадовал снегом по всему региону и окончание зимнего сезона позволило местным поработать, а гостям – отдохнуть.

Также стоит отметить, что множество жилых объектов было частично или полностью занято переселенцами, что также повлияло на доступность мест для туристов. Многим владельцам жилья именно долгосрочная аренда помогла преодолеть зимний сезон, не неся убытков от простоя номерного фонда.

Весной в Карпатах людей было еще меньше

Весна 2023 года стала периодом еще большей малолюдности в Карпатах. Такое положение дел оказало влияние на цены, и многие объекты размещения предлагали специальные акции и сниженные тарифы в надежде привлечь посетителей.

К примеру, номер 2+1 с балконом с видом на горы в Славском в этот период можно было без проблем снять за 700-850 грн.

Неопределенное начало лета

Начало лета 2023 года оказалось неопределенным для потенциальных туристов и для отельного бизнеса. Продленная учеба в школах велась до 16-20 июня. Этот фактор оттянул во времени поездки семей с детьми.

Многие впервые с начала войны рассматривали поездку на побережье Одессы и Николаева, к морю, по которому соскучились. По этой причине бронирования в Карпатах в июне и начале июля также были на относительно невысоком уровне.

Фото: Летом многие из тех, кто впервые с начала большой войны хотел отдохнуть на море, поехали в Карпаты (РБК-Украина)

Однако трагедия с подрывом Каховской ГЭС россиянами привела к тому, что берег Одессы и Николаевщины был засорен мусором и небезопасными предметами. Из-за этого пляжи региона так и не открылись (позже в Одессе официально разрешили купание на 6 пляжах). В итоге многие решили все-таки направиться в горный регион на отдых в Карпатах.

Как на цены повлиял летний ажиотаж

С середины июля до начала сентября почти весь номерной фонд Карпат был забронирован полностью во всех основных популярных карпатских населенных пунктах.

Это создало ситуацию, когда многие владельцы жилья подняли цены в августе. Повышение спроса и ограниченное количество свободных мест способствовали увеличению стоимости жилья на 20-40% относительно июня.

Например, на 10 августа небольшой коттедж в Верховине на 3 человека или номер 2+1 обойдутся от 1500 до 2000 грн за сутки. Такие же цены за аналогичное предложение были в "довоенном" 2021 году.

Ожидания осени: что будет с ценами в межсезонье

Приближается прекрасная пора межсезонья в Карпатах. Это идеальный период для смены обстановки, ретритов, фототуров и просто поездок с детьми для снятия стресса.

Цены на отдых в Карпатах осенью зависят от множества факторов, начиная от спроса (хотя в этот период он гораздо ниже, чем летом или зимой, что положительно сказывается на стоимости отдыха для туристов) и заканчивая ценами на энергоносители.

Неопределенность вокруг ситуации с энергетикой в стране может сказаться на ценах на размещение и услуги в Карпатах. Подорожание тарифов на энергоносители неизбежно приведет к повышению цен на жилье.

Фото: Если блекауты повторятся, цены тоже могут повыситься из-за необходимости обогрева помещений (РБК-Украина)

Если ситуация опять станет критической из-за атак на энергосистемы Украины и потребует работы на генераторах, это может привести к существенному росту цен.

Сегодня практически никто из опрошенных владельцев жилья точно не знает, какие цены они будут выставлять в октябре-ноябре.

Вероятнее всего, до начала отопительного сезона цены останутся на уровне июня-начала июля, благодаря межсезонному спаду спроса. А уже со второй половины октября будут снова повышаться на 20-30% из-за дополнительной стоимости обогрева.

С надеждой на улучшение ситуации

То, что цены на отдых в Карпатах быстро меняются – это отражение сложной ситуации с погодой, экологией, экономикой и энергетикой во время войны. Все это в комплексе привело к колебаниям цен на размещение и услуги до 50%.

Цены летом выросли из-за высокого спроса на отдых. Однако ожидания осени и зимы остаются не до конца понятными.

Ситуация в индустрии туризма в Карпатах по-прежнему остается сложной. Однако с оптимизмом можно смотреть в будущее, учитывая способность бизнеса Карпат преодолевать трудности и предоставлять неповторимый опыт отдыха для своих посетителей даже в таких сложных условиях.

Фото: Бизнес в Украине во время войні преодолевает большие трудности (Алексей Войцеховский/для РБК-Украина)

Напомним, ранее Алексей Войцеховский рассказал РБК-Украина, почему важно развивать туризм даже во время войны.

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