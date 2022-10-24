По подольской узкоколейке. Украинцев приглашают в ретро-тур со старинным паровозом

Украинцев приглашают отправиться в праздничный ретротур по Гайворонской узкоколейке. Путешествие по маршруту Гайворон – Бершадь запланировано на 5 ноября.

Об этом TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на страницу "Укрзализныци".

Такое путешествие пассажирам устроят ко Дню железнодорожника. Вагоны будет везти легендарный гайворонский паровоз Гр-280, кототрый снимают в фильмах.

"На вас ждут путешествие на поезде, который будет везти старинный 70-летний паровоз, живописные виды украинского Подолья, вкусная уха в котле на берегу Южного Буга под выступление народного музыкального коллектива и многое другое", - призывают путешественников в компании.

Фото: Паровоз стал "героем" кинолент (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Путешествие запланировано на субботу, а отправиться из Киева и Винницы организовано можно отдельным вагоном, так же - вернуться назад. Выезд из Киева по расписанию – 4 ноября в 21:08, прибытие в Гайворон – 07:00.

Для того чтобы иметь возможность проехаться по Гайворонской узкоколейке, необходимо зарегистрироваться для участия в туре.

Билеты на ретропоезд можно приобрести онлайн на сайте booking.uz.gov.ua (по запросу Гайворон – Бершадь, Бершадь – Гайворон, поезд №851/852, 5 ноября), в новом приложении, в Viber и Telegram. Стоимость – 215 гривен в обе стороны.

Фото: Туры по узкоколейкам начали проводить в 2021 году (facebook.com/Олег Васильев)

Туры по узкоколейке начали проводить в 2021 году с целью популяризации и сохранения таких железных дорог.

"Узкоколейки - это железные дороги с шириной пути 750 мм, то есть вдвое уже стандартного, "широкого" пути. Их активно строили в конце 19 и начале 20 века для перевозки грузов. Узкую колею было проще строить в местностях со сложным профилем: в горах, ущельях и перевалах", - рассказывал РБК-Украина Олег Заблудовский, соучредитель общественной организации "Исследователи истории узкоколейных железных дорог Украины".

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