Магия осеннего Чернигова. Лучшие локации для знакомства с городом

Что посмотреть и где поесть в одном из самых уютных населенных пунктов Украины.

Чернигов – один из самых древних городов нашей страны с более чем тысячелетней историей.

"Здесь много сооружений X-XIII века, есть даже церкви настолько ранние, что сохранили традиционный византийский архитектурный стиль. Это собор Бориса и Глеба, Спасо-Преображенский собор и Пятницкая церковь", – пишут о городе в путеводителях.

Сейчас город до сих пор приходит в себя от разрушений, вызванных вторжением России. Впрочем, смелые местные жители активно работают, волонтерят и делают все, чтобы приблизить нашу победу. Здесь снова открылись рестораны и кафе, гостей ждут музеи. Особенно красивым город становится осенью, когда листья приобретают все оттенки оранжевых цветов.

TRAVEL РБК-Украина попросило Станислава Иващенко, автора и руководителя "Деревянного кружева Чернигова" – проекта по восстановлению аутентичных черниговских деревянных домов назвать топ самых интересных локаций города, которые стоит обязательно увидеть во время осенней прогулки.

Как доехать: Из Киева в Чернигов, кроме авто, можно добраться по железной дороге (цены на билеты по состоянию на октябрь – от 104 до 250 грн) а также маршрутками (цены на билеты – до 300 грн в зависимости от компании-перевозчика).

Что посмотреть в Чернигове. Самые интересные достопримечательности истории

Черниговский Вал. Сам парк и целый ряд архитектурных памятников и интересных объектов:

Спасо-Преображенский собор; Борисоглебский собор; Коллегиум; Дом полковой канцелярии; Пушки; Госархив; Исторический музей; Художественный музей; Фонтан с двумя козлами по произведению Коцюбинского.

Черниговский вал или Черниговский детинец – центральная укрепленная часть города, которая уходит своей историей в 7-13 века. Находится на большом выступе правого берега долины реки Десна. На этом месте во второй четверти нашей эры размещалось древнее поселение.

Фото: Красота Черниговского вала осенью (РБК-Украина)

Фото: Множество памятников истории находятся сразу рядом в парке (РБК-Украина)

Екатерининская церковь на въезде в город

Один из символов города и памятник архитектуры национального значения – Екатерининская церковь (казацкий кафедральный собор святой великомученицы Екатерины ПЦУ. Красочный образец архитектуры Левобережной Украины 17-18 веков).

Церковь строили на средства казаков, братьев Иакова и Семена Лизогубов – сделать это завещал их отец. Сооружена на остатках храма времен Киевской Руси – тогда это было укрепленное место Чернигова, известное как Третьяк.

Фото: Екатерининская церковь (РБК-Украина)

Пережила пожар и восстановление, посягательство московского патриархата и долгожданную передачу в 2006 году помещения громаде Киевского патриархата. По украинским традициям и старинному казацкому обычаю в Синодик казацкого кафедрального собора занесены имена 134 героев-земляков, погибших за свободу Украины, среди них – 24 черниговца.

Фото: Последствия обстрелов Екатерининской церкви российскими оккупационными войсками в 2022 году (wikipedia.org)

Пятницкая церковь и сквер Богдана Хмельницкого

Православный храм ПЦУ, расположенный в центре города, памятник национального значения. Сооружен в конце 12 - начале 13 века на черниговском посту вблизи торга на средства купцов. Есть версия и о том, что церковь построили на средства легендарного князя Игоря. Именуется в честь Святой Параскевы Пятницы – покровительницы купцов и торговли.

Сквер Богдана Хмельницкого, где расположена церковь, находится на участке древнерусского Предгородья. Здесь растут липы и дубы, каштаны и ели. Хорошее место, чтобы отдохнуть и продолжить экскурсию по городу.

Фото: Пятницкая церковь (РБК-Украина)

Красная площадь и все вокруг: здание обладминистрации, городской совет, драмтеатр, аллея Героев с ее фонтанами. Бывший молодежный центр, который разбили россияне.

Фото: Красная площадь в Чернигове со зданием областной администрации, драмтеатром, аллеей Героев и городским советом (РБК-Украина)

Улица Коцюбинского с музеем и домом Молявка

Станислав Иващенко рекомендует увидеть ее отрезок от проспекта Мира до Коцюбинского музея: там много и деревянных домов. Среди них он советует обязательно увидеть дом Молявка (номер 39). Также на этой улице расположены и Казанская церковь, и сам музей Коцюбинского.

Фото: Дом Молявка (РБК-Украина)

Усадьба Глебова, так называемый "Черниговский замок"

Это также памятник истории и архитектуры, построенный в неоготическом стиле во второй половине 19 века. Автор идеи – Григорий Глебов, помещик и политический деятель. Сооружение также называют замком – дом относят к кирпичному модерну. В путеводителях пишут, что сам Глебов был неординарным человеком, и в процессе проектирования постройки решил возвести замок в рыцарском стиле.

В настоящее время в здании "Черниговского замка" расположен Институт сельскохозяйственной микробиологии и агропромышленного производства НААН Украины.

Фото: Усадьба Глебова, так называемый "Черниговский замок" (ru.wikipedia.org )

Болдина гора с курганами, Ильинская церковь и Антониевы пещеры.

Болдины горы – историческая местность Чернигова, где размещается комплекс древних памятников. В частности, курганный комплекс 9-11 веков – один из самых масштабных в Украине.

Монах Антоний Преподобный еще в 11 веке основал на Болдиных горах легендарные сегодня Антониевы пещеры, соединенные подземными переходами с Ильинской церковью. Знаковая достопримечательность – Троицко-Ильинский монастырь. В комплекс входит Троицкий собор 17 века постройки и другие постройки.

Рядом с монастырем есть кладбище, на котором похоронены баснописец Леонид Глебов, фольклорист Афанасий Маркович, писатели Николай Вербицкий и Михаил Коцюбинский.

Фото: Троицкий собор Троицко-Ильинского монастыря ( wikipedia.org)

Курган Черная могила и Елецкий монастырь;

Библиотека Короленко, старая пожарная каланча, а также дом бывшей 1-й поликлиники рядом.

Фото: Черниговская областная универсальная научная библиотека имени В. Г. Короленко (wikipedia.org)

Кроме того, Станислав также советует увидеть городской пляж . Однако лучше летом и после войны. "Он был очень хорошим, но в этом году им совсем не занимались, поэтому сейчас он потерял свой уровень", – отмечает он.

Деревянные дома, которые стоит посмотреть в Чернигове

В Чернигов едут посмотреть не только древние церкви: деревянное кружево уже превратилось в туристический бренд города. Также есть отдельные экскурсионные туры по образцам деревянного зодчества с узорами, которые почти не найти ни в одном другом регионе Украины.

Станислав Иващенко составил для нас список деревянных домов, которые обязательно нужно увидеть в городе (кроме уже упомянутого дома Молявка по улице Коцюбинского).

Дом по улице Шевченко, 54 . Также – дом по адресу улица Павлова, 9. Они расположены практически рядом.

Фото: Дом по улице Шевченко, 54 (РБК-Украина)

Фото: Купеческое имение в Чернигове по улице Павлова, 9 (РБК-Украина)

Дом по улице Киевская, 12. В помещении здания расположен знаменитый черниговский ресторан "Хряк". О нем речь пойдет дальше в разделе о том, какие заведения в городе стоит посетить.

Фото: Роскошно украшенное резьбой здание 1878 года в центре Чернигова в свое время была поместьем священника Митькевича (cheline.com.ua)

Дом по улице Стуса, 16. Это недавно восстановленный командой "Деревянного кружева" дом. Сооружение отличается от других фиолетовым цветом стен и розовыми окнами. До недавнего времени улица, где располагается дом, имела имя Чернышевского.

Фото: Дом на Стуса, 16, бывшая улица Чернышевского (facebook.com/demer.cn.ua)

Фото: Так дом выглядел в начале реставрационных работ в прошлом году осенью (РБК-Украина)

Дом по улице Киевская, 14-Б (стоит обратить внимание на сторону сооружения сзади).

(стоит обратить внимание на сторону сооружения сзади). Дом по улице Гончая, 92 (его, как и предыдущий, Станислав также советует смотреть сзади).

Фото: Жилой дом 19 века, улица Гончая, 92 ( wikipedia.org)

Дом по улице Станиславского 11, восстановленный командой "Деревянного кружева". Также – дом на Станиславского, 40. "Очень крутая пара домов", – комментирует Станислав.

Фото: Дом на Станиславского 11, восстановленный командой "Деревянного кружева Чернигова" (РБК-Украина)

Где поесть в Чернигове: рестораны, кафе, еда с собой

Чтобы поесть "фундаментально":

Уже упомянутый "Хряк" в старинном деревянном доме

Фото: Изысканный интерьер ресторана "Хряк" (facebook.com/hryak)

"Софра" и "Сенатор"

Оба заведения находятся на Красной площади по диагонали напротив друг друга.

"Хинкольня"

"Да, это сетевое заведение, но там очень вкусно и по ценам сравнительно доступно", – отмечает Станислав.

"Украинское подполье"

"Их в городе два. Я советую тот, который расположен на улице Коцюбинского – рядом с крутым деревянным домом. Визуально это заведение ничем не примечательно, но готовят там вкусно и доступно".

Pasta Basta

если суши, то Sushi Studio

"Пиццерий в Чернигове много, но две из трех, которые бы я советовал, кажется, так и не открылись после боевых действий: Mamamia и "Сеньор помидор"). Третья, открытая – сетевая Mafia", – говорит собеседник.

За сладеньким:

1. Flavor

"Крошечная, но очень хорошая пекарня".

2. Bon ami

"Обслуживание стандартно посредственного качества, однако там вкуснейшая кондитерка (тортики) и вкусные завтраки".

Фото: Фотель, Чернигов (facebook.com/fotelcafe)

3. Фотель

4. Like

5. Цапа

Кофе с собой:

1. Lucky coffee

2. Small

3. Coffee boss

Другие заведения:

1. "Салобіє:

"Грузинская кухня. Здесь заметно дороже, чем в Хинкальне".

2. "Велюров"

Фото: Заведение грузинской кухни "Салобие" в Чернигове (instagram.com/salobie_)

Отметим, что осталось не так уж много времени по сезону, пока осень будет радовать нас яркими цветами. Но если вы не можете наведаться сюда в ближайшее время, Чернигов всегда будет ждать вас в гости в любое время года.

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