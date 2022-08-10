Подалі від війни. Країна в Африці задумалася про розвиток туризму

Судан, відомий кількома довгими війнами, під час яких загинуло безліч людей, націлився на розвиток туризму.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на AfricaNews.

Численні конфлікти. Застерігають, що їхати в країну небезпечно і сьогодні

Судан часто розглядається як місце конфлікту, але в країні також є пам'ятки - від злиття річок блакитного і Білого Нілу до стародавніх храмів і пірамід. Тепер Судан хоче використовувати туристичний потенціал і відійти від уявлення про них як про державу, де проходить війна.

"У нас є стратегічний план на 5 років, в якому ми намагаємося розвивати всі наші туристичні напрямки на високому рівні з дійсно хорошими зручностями", — говорить представник міністерства туризму країни Доктор Бабікер Мохаммед.

Однак, за словами експертів, кардинально змінити таке уявлення і стати туристичною країною навряд чи скоро вийде. Адже, зокрема, Судан відомий і тим, що тут проходила Друга громадянська війна - конфлікт арабів Судану з неарабськими народами півдня. Війна тривала цілих 22 роки (з 1893 по 2005 роки). Війна супроводжувалася актами геноциду, масовими вбивствами, вигнаннями та поневоленням мирного населення.

Крім того, тут нещодавно пройшла ще одна війна - конфлікт між силами уряду і силами опозиції, що почався 15 грудня 2013 року і завершився 22 лютого 2020-го.

Багато хто застерігає, що їхати в країну небезпечно і сьогодні.

Фото: Мерое-Стародавнє місто на території Судану, столиця держави Куш після розорення Напати фараоном Стародавнього Єгипту Псамметіхом II в VI століттях до нашої ери (wikipedia.org)

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Але в Судані намагаються донести, що вона також цікава багатою історією цивілізацій і руїн, багато з яких за розмірами в три рази перевершують пірамід в Єгипті. Але доктор Мохаммед визнає, що Судан постраждав від негативного іміджу.

"Ми працюємо, щоб просувати Судан на міжнародних ярмарках. Але ми зрозуміли, що багато людей знають Судан як місце конфлікту. Але якщо ми уважно подивимося на Судан, то побачимо, що його площа становить більше одного мільйона квадратних миль, а туристичні напрямки віддалені від місця конфлікту на тисячі кілометрів", — сказав він.

Серед інших визначних пам'яток Судану-Мерое, стародавня столиця Кушитського королівства, де знаходяться сотні нубійських пірамід.

"Я думаю, що приємно приїжджати в ці більш віддалені місця, це явно відрізняється від перебування в західному світі, де навколо вас були б натовпи туристів", — Шарлотта Ньюджент, викладач американської школи в Хартумі.

Перша з величезних пірамід в Мерое була побудована королем Аркамані першим понад 2200 років тому. На піку свого розвитку правителі Мерое контролювали долину Нілу з півночі на південь на відстані понад 1000 км.

Розкопки виявили свідчення важливих кушитських поховань періоду Напатана між 800 і 280 роками до нашої ери. У червні 2011 року археологічні пам'ятки Мерое були внесені до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Нагадаємо, раніше тисячі туристів застрягли на відомому курорті через раптовий карантин.