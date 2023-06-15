Подальше от боевых действий. Что нужно знать об эвакуации детей во время войны

Из-за постоянной опасности и угрозы жизни во многих прифронтовых районах в Украине эвакуация детей становится обязательной. Ведь, к сожалению, в зоне активных боевых действий, рискуя погибнуть от обстрелов и прячась по подвалам, остаются дети.

Кто принимает решение об обязательной эвакуации детей, в каких регионах ее проводят, могут ли родители отказаться от вывоза детей и где потом размещают эвакуированных – в колонке для РБК-Украина рассказал координатор направления юридической помощи БФ "Право на защиту" Виталий Черненький.

Кто принимает решение об обязательную эвакуацию детей

Летом 2022 года Верховная Рада Украины приняла Закон №2394-IX, которым уточнила, что к мерам правового режима военного положения относится эвакуация населения в случае возникновения или угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, а также из зон вооруженных конфликтов (из районов возможных боевых действий) в безопасные районы.

Уже в этом году Правительство несколько раз вносило изменения в Порядок эвакуации в случае угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций. Последние изменения вступили в силу 10 марта.

Совет министров АРК, местные госадминистрации, органы местного самоуправления обеспечивают оповещение и информирование населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе в условиях военного или чрезвычайного положения.

Законом Украины "Об охране детства" определено, что ребенок – это лицо в возрасте до 18 лет (совершеннолетия), если по закону, применяемому к нему, он не приобретает права совершеннолетнего ранее.

Фото: Эвакуацию детей из зоны боевых действий могут проводить в обязательном порядке (Getty Images)

Чтобы защитить детей, областные военные администрации по согласованию с органами военного командования и Координационным штабом по вопросам проведения обязательной эвакуации населения могут принять решение эвакуировать принудительным образом детей с их родителями, заменяющими их лицами или другими законными представителями. Это может произойти там, где ведутся боевые действия.

Такое решение должно содержать информацию о:

сроках проведения эвакуации;

сборных и приемных пунктах эвакуации;

какие органы проводят эвакуацию;

контактные данные уполномоченных лиц приемных пунктов эвакуации.

Если же такого решения не будет, либо в нем будут существенные недостатки, или оно будет принято не уполномоченным органом (например, районной военной администрацией или местным советом), то обязательную эвакуацию в принудительном порядке проводить нельзя.

В таких условиях любые действия по отбору детей и их перемещение противоправны, и за них виновных могут привлечь к уголовной ответственности как за похищение ребенка по статье 146 Уголовного кодекса Украины.

Вывезли 130 детей. В каких регионах проводят эвакуацию

Закон не определяет, на какой территории можно проводить обязательную эвакуацию детей. Только известно, что это должна быть зона военных действий и вооруженных конфликтов. Такое решение позволяет органам власти на местах быстро реагировать на изменения в ситуации безопасности и принимать необходимые для сохранения жизни детей решения.

По состоянию на март 2023 года под такие критерии применения принудительной эвакуации детей из зон боевых действий подпадал только город Бахмут.

В начале мая 2023 года Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщило, что принудительная эвакуация детей в Донецкой области сейчас происходит из 21 населенного пункта, а уже в конце мая эвакуация началась в Торецкой громаде Донецкой области.

Фото: В мае этого года эвакуацию детей в Донецкой области проводили из 21 населенного пункта (Getty Images)

По сообщению главы Донецкой областной военной администрации на конец мая 2023 с помощью механизма принудительной эвакуации из зоны боевых действий из Донбасса вывезли 130 детей.

Могут ли родители отказаться от вывоза детей

Человек, достигший совершеннолетия, может отказаться от обязательной эвакуации. Для этого нужно подписать отказ от проведения обязательной эвакуации (скачать можно по ссылке).

Но это не распространяется на детей, которые из-за незрелого возраста не могут принимать самостоятельные решения. Поэтому обязательную эвакуацию детей проводят принудительным способом с сопровождением одного из родителей или другого законного представителя.

Отказ родителей, лиц, их заменяющих, или других законных представителей от обязательной эвакуации принудительным способом детей из отдельного населенного пункта в зоне боевых действий не допускается.

Поэтому родители детей или их попечители в случае проведения обязательной эвакуации обязаны прибыть с детьми на сборные пункты эвакуации (пункты посадки) по месту жительства. С собой необходимо иметь документы (их копии), подтверждающие личность ребенка.

При этом родители или заменяющие их лица имеют право передать ребенка другим родственникам, уполномоченному представителю органа опеки и попечительства, детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, – уполномоченному представителю органа опеки и попечительства для обеспечения их безопасности и выезда ребенка в места постоянного (временного) размещения (сохранения) в безопасных районах.

Что угрожает за нарушение

Статья 150 Семейного кодекса Украины предусматривает, что родители обязаны заботиться о здоровье ребенка, его физическом, духовном и нравственном развитии.

Поскольку отказ родителей от сопровождения ребенка в приемный пункт эвакуации в безопасные районы повышает уровень угрозы его жизни и здоровью, такое бездействие следует рассматривать как уклонение от исполнения родительских обязанностей.

Фото: Эвакуированных людей размещают в гостиницах, санаториях, пансионатах, домах отдыха (Getty Images)

Это уже основание для привлечения родителей к ответственности, а именно:

административной – на основании статьи 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) или

уголовной – на основании статьи 166 Уголовного кодекса Украины (злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство).

Как и где размещают эвакуированных

Эвакуацию населения проводят в безопасные районы, определенные органом, принимающим решение об эвакуации.

Эвакуированных людей размещают в гостиницах, санаториях, пансионатах, домах отдыха, детских оздоровительных лагерях и пригодных для проживания зданиях предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности. Ведь Законом Украины "О правовом режиме военного положения" предусмотрена возможность установления для физических и юридических лиц военно-квартирной повинности по расквартированию, среди прочего, эвакуированного населения.

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