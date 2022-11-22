К 2030 году в Украине может остаться 30 миллионов населения, – демограф

В Украине к 2030 году может остаться около 30 миллионов населения, а при оптимистическом сценарии развития событий – 34-35 миллионов человек.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила директор Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи академик Элла Либанова.

"Без экономического роста и возвращения беженцев Украину ждет демографический кризис"

По данным Всемирного банка, уровень рождаемости в Украине в 2020 году составлял 1,22 ребенка в женщину – один из самых низких в Европе и мире. По мнению экспертов, из-за таких низких темпов роста естественный прирост населения невозможен, а старение еще усложнит послевоенное восстановление экономики.

"Массовое возвращение беженцев связано с военной ситуацией, и в долгосрочной перспективе – со стратегией экономического развития", – поделился мнением с Al Jazeera экономист Алексей Кущ.

По его мнению, должна быть программа возвращения беженцев, которое невозможно без стремительно развивающейся экономики.

"Иначе Украину ждет демографический кризис - население менее 30 миллионов человек, 10 миллионов из которых - пенсионеры", - отметил аналитик.

Фото: Украинские беженцы в Польше в марте 2022 года (РБК-Украина)

"Новой волны миграции сейчас нет" – Элла Либанова

Такой риск действительно есть, соглашается Элла Либанова. По ее словам, Украина должна вернуть бежавших от войны, которые выехали главным образом недавно.

"У нас действительно ситуация очень острая. Рождаемость во время войны не растет, смертность не снижается. Плюс еще иммиграция. Поэтому уменьшение населения неизбежно. У нас депопуляция была еще до войны", – отмечает демограф.

Между тем, с последними цифрами ООН о 7 миллионах украинцев, выехавших из Украины во время войны, Элла Либанова не согласна.

"С 24 февраля по 21 ноября сальдо миграции – разница, между теми, кто выехал из Украины и въехал – где-то полтора миллиона. Кто-то вернулся из тех, кто был за границей до войны. То есть увеличение количества украинцев, которые находятся за границей – примерно 1,5 миллиона человек", – говорит она.

Новой волны миграции эксперт не наблюдает – об этом свидетельствуют и ежесуточные сведения Госпогранслужбы о движении на границе.

Фото: Украинцы на границе с Венгрией (gettyimages.com)

Сколько населения осталось в Украине и чего ждать дальше

Население в 30 миллионов может стать реальностью в Украине уже в 2030 году, отмечает Элла Либанова.

"Мы надеемся, что все-таки будет 35 миллионов. Все зависит от того, сколько еще будет продолжаться война. Это главное. Мы думаем, что сейчас население Украины – 34-35 миллионов человек в границах 23 февраля, не считая оккупированных Донбасса и Крыма" , – рассказывает демограф.

По состоянию на 23 февраля людей было более 35 миллионов. С тех пор отмечалась повышенная смертность - люди погибли от бомбардировок или ран на поле боя, кто-то умер от сердечно-сосудистых заболеваний из-за стрессов, отсутствия медицинской помощи и других факторов. Также демографы учитывают нерождение.

"Рождаемость упала в 2022 году, но мы ожидаем, что сильнее она упадет в 2023 году. Потому что в 2022-м родились те дети, эмбрионы которых уже были. А вот если весь 2022 год такой, и в 2023-м война будет продолжаться, рождаемость упадет очень критично", – предупреждает Элла Либанова.

Фото: Регистрация украинцев в Польше (gettyimages.com)

Если в 2021 году рождаемость в Украине была – 1,1 ребенок на одну женщину, то в 2022-м и тем более в 2023-м годах показатели будут точно меньше единицы, отмечает эксперт.

"Вероятно, что и в 2024 году рождаемость будет низкая. После этого скорее всего будет понемногу повышаться. Но на бэби-бум я бы не рассчитывала", - считает она.

Для того, чтобы было простое воспроизводство поколений (чтобы чисельность родителей заместилась чисельностью детей), нужно, чтобы женщина за свою жизнь рожала 2,15 ребенка. А чтобы был прирост населения, нужно иметь средние показатели хотя бы 2,2-2,3 ребенка в женщину.

"Ни в одной стране Европы уже нет рождаемости больше 2,15. А в Украине пока ситуация самая плохая, потому что в развитых странах депопуляция компенсируется миграционным притоком, а у нас миграционный отток, поэтому он усугубляет проблему. У нас миграция сформировалась задолго до 24 февраля", – объясняет эксперт.

Напомним, мы писали, что украинцы все реже едут в ЕС из-за войны.