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Начали расследование. В Германии возникают проблемы с проездным за 49 евро: детали

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Пятница 04 августа 2023 13:50
Начали расследование. В Германии возникают проблемы с проездным за 49 евро: детали Фото: Железная дорога в Германии (коллаж РБК-Украина)
Автор: Катерина Гончарова

Пользователи с иностранными банковскими счетами не могут купить немецкие бюджетные билеты за 49 евро. Это привело к массовым жалобам на работу сервиса и критике сервиса.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на TheLocal.de.

"Введите верный IBAN". В чем проблема с покупкой Deutschlandticket

В Германии действует единственный проездной на все виды транспорта за 49 евро. С Deutschlandticket можно месяц путешествовать по всей стране. Это позволяет недорого ездить по всей стране.

С момента запуска Deutschlandticket количество пассажиров в региональных поездах, являющихся частью национальной железнодорожной сети Германии Deutsche Bahn, выросло на 25%. Но некоторым людям оказалось тяжело воспользоваться преимуществами выгодного предложения. Речь идет о тех, кто имеет карты иностранных банков.

Оплата билета Deutschlandticket обрабатывается через схему прямого дебетирования SEPA и часто возникают проблемы, когда клиенты с иностранными банковскими счетами должны ввести свой IBAN.

К примеру, если на сайте deutschlandticket.de введен 28-значный польский IBAN, клиенты получат сообщение: "Пожалуйста, введите правильный IBAN". Поэтому они не могут приобрести билет.

Начали расследование. В Германии возникают проблемы с проездным за 49 евро: детали

Фото: Проездной за 49 евро ввели в Германии в мае 2023 года (Getty Images)

Немецкие номера IBAN начинаются с букв "DE" и сопровождаются 20 цифрами, но в таких странах как Бельгия есть 16 цифр, а в Польше дальше после кода страны идет 26 цифр.

Центральный офис по недобросовестной конкуренции и международная инициатива под названием "Примите мой IBAN" собрали и задокументировали целую серию случаев, когда клиенты не могли приобрести билет Deutschlandticket с помощью международных банковских счетов. Особенно пострадали клиенты из таких стран как Бельгия, Литва и Польша.

В Европейском Союзе практика непризнания определенных номеров IBAN фактически запрещена с 2014 года Европейским регламентом SEPA (Единая зона платежей в евро). Согласно положению, которое распространяется на 36 европейских стран, банки, продавцы и органы власти должны принимать разные IBAN.

Жалобы на проблемы с приобретением билета за 49 евро в основном поступают в Transdev, вторую по величине железнодорожную и автобусную компанию Германии, которая управляет сайтом deutschlandticket.de.

Начали расследование. В Германии возникают проблемы с проездным за 49 евро: деталиФото: В ответственной компании признали наличие проблемы (unsplash.com)

Transdev сочла наличие проблем и заявила, что работает над их решением. Там обвинили в проблеме устаревшие ИТ-системы, которым тяжело обрабатывать номера IBAN, отличающиеся от немецкого формата. Расследованием этих дел занимается и Главное управление по недобросовестной конкуренции.

Центральный офис, ответственный за Deutschlandticket, сообщил о некотором прогрессе в решении проблемы. В ряде случаев транспортные компании в итоге приняли реквизиты иностранного банка после активных просьб клиентов.

Все, у кого появились проблемы с оплатой Deutschlandticket, может написать на сайт Wettbewerbszentrale в любое время.

Единственный месячный проездной для поездок по общественному транспорту на всей территории Германии – Deutschlandticket за 49 евро – начал действовать с 1 мая. Мы писали, как и где можно воспользоваться Deutschlandticket.

Также сообщалось, как воспользоваться проездом за 1 евро на железной дороге во Франции.

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