После возвращения в Украину. Можно ли снова получить статус защиты в ЕС

Немало украинцев уже вернулись домой, уехав в Европу из-за войны. Для этого они отказывались от статуса временной защиты. Но по разным причинам кто-то из них хочет вернуться в ЕС снова.

Можно ли восстановить статус временной защиты в ЕС, если украинец от него уже отказался, вернулся домой, но хочет снова уехать в Европу? Об этом TRAVEL РБК-Украина рассказала юрист Stron Legal Services Марианна Гавришко.

В любой момент. Как восстановить статус защиты в ЕС

После 24 февраля 2022 года все украинцы, прибывшие в страны Евросоюза, спасаясь от войны, могут получить статус временной защиты. По общему правилу он действует год и может быть продлен, если основания его предоставления сохраняются.

Владельцам временной защиты разрешено выезжать за пределы страны-приюта на территорию Украины или путешествовать в пределах Шенгенской зоны определенное время без автоматической отмены статуса, объясняет Марьяна Гавришко.

"Это происходит при условии, что срок пребывания будет не больше 90 дней. Однако возвращаясь в Украину на длительное время, от него нужно отказаться. Несмотря на отказ от статуса временной защиты, украинцы могут восстановить его в любой момент, приехав на территорию ЕС", – говорит она.

Согласно законодательству ЕС, если вы вернулись в Украину и отказались от статуса временной защиты, то при возвращении должны повторно зарегистрироваться.

Фото: Возвращаясь в страны Европы, там нужно зарегистрироваться повторно (Getty Images)

Также вы можете получить статус временной защиты в другой стране ЕС, чем в той, которая была до этого. Однако эти вопросы нужно отдельно уточнять в консульстве европейского государства, где вы хотите повторно получить убежище. Ведь правила пребывания и использования статуса регулируются законодательством каждого государства-члена по-разному, предупреждает юрист Stron Legal Services.

Законодательство ЕС не запрещает лицам, отказавшимся от статуса временной защиты, повторно получить его.

"В то же время решение о предоставлении "повторной" временной защиты остается за страной, в которую вы обратились. Поскольку это происходит на дискреционной, то есть на индивидуальной основе. Потому можем сказать, что унифицированной процедуры восстановления статуса временной защиты не существует", – добавляет специалист.

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Тем временем все больше жителей страны ЕС готовы помогать украинцам: опрос.

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