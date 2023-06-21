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После многочисленных жалоб. В паспортном сервисе в Праге отменили живую очередь

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Среда 21 июня 2023 11:24
После многочисленных жалоб. В паспортном сервисе в Праге отменили живую очередь Фото: Мобильный пункт паспортного сервиса за границей (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В паспортном сервисе ГП "Документ" в Праге изменили порядок обслуживания граждан. В мобильном офисе отменили запись в порядке "живой очереди".

С 21 июня 2023 года заявления на оформление паспортных документов будут приниматься исключительно по записи в электронную очередь, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на страницу сервиса.

Отмечается, что изменения связаны с большим количеством жалоб граждан Украины на торговле местами "живой очереди" людьми, не имеющими никакого отношения к ГП "Документ".

С 21 июня в паспортном сервисе в чешской столице будет открыто 100 мест предварительной записи на оформление ID-карты и загранпаспорта за один рабочий день, а для обмена водительского удостоверения – 20 мест.

Записаться в электронную очередь можно по ссылке: prague.pasport.org.ua.

Посетителей предупреждают, что по одному талону предварительной записи инспектор может принять документы на оформление только одного взрослого и одного ребенка.

Мобильные комплексы паспортного сервиса имеют ограниченные производственные возможности, которые не могут удовлетворить большой спрос на оформление документов граждан Украины, обращают внимание в организации. В этой связи в Праге планируется открыть стационарный центр.

"Государственная миграционная служба и ГП "Документ" делают все возможное для скорейшего открытия стационарного центра обслуживания граждан "Паспортный сервис" в городе Прага, который позволит значительно увеличить пропускную способность", – сообщают на странице сервиса.

После многочисленных жалоб. В паспортном сервисе в Праге отменили живую очередь

Фото: Выездной паспортный сервис в Праге (gromada.cz)

Об открытии стационарного центра в Праге сообщат на официальных ресурсах ГП "Документ".

Мобильный пункт паспортного сервиса расположен по адресу: Прага, Náměstí Republiky 656/8. Задать вопрос можно в соцсетях: Facebook, Instagram.

Напомним, мы писали, с чем сталкиваются украинцы в паспортном сервисе в Праге.

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