Після численних скарг. У паспортному сервісі в Празі скасували живу чергу

У паспортному сервісі ДП "Документ" в місті Прага змінили порядок обслуговування громадян. У мобільному офісі скасували запис за "живою чергою".

Із 21 червня 2023 року заяви на оформлення паспортних документів прийматимуть виключно за записом до електронної черги, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сторінку сервісу.

Зазначається, що зміни пов'язані із великою кількістю скарг громадян України щодо торгівлі місцями "живої черги" людьми, які не мають жодного відношення до ДП "Документ".

Із 21 червня у паспортному сервісі в чеській столиці буде відкрито 100 місць попереднього запису на оформлення ID-картки та закордонного паспорта на один робочий день, а для обміну водійського посвідчення – 20 місць.

Записатися до електронної черги можна за посиланням: prague.pasport.org.ua.

Відвідувачів попереджають, що за одним талоном попереднього запису інспектор може прийняти документи на оформлення лише одної дорослої особи та однієї дитини.

Мобільні комплекси паспортного сервісу мають обмежені виробничі спроможності, які не можуть задовольнити великий попит на оформлення документів громадян України, звертають увагу в організації. У зв'язку із цим у Празі плануються відкрити стаціонарний центр.

"Державна міграційна служба та ДП "Документ" роблять усе можливе задля найшвидшого відкриття стаціонарного центру обслуговування громадян "Паспортний сервіс" у місті Прага, який дозволить значно збільшити пропускну здатність", – повідомляють на сторінці сервісу.

Фото: Виїзний паспортний сервіс у Празі (gromada.cz)

Про відкриття стаціонарного центру у Празі повідомлять на офіційних ресурсах ДП "Документ".

Наразі мобільний пункт паспортного сервісу розташований за адресою: Прага, Náměstí Republiky 656/8. Задати запитання можна у соцмережах: Facebook, Instagram.

Нагадаємо, ми писали, із чим стикаються українці у паспортному сервісі у Празі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.