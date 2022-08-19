Пілоти проспали посадку. В аеропорту запобігли великому нещасному випадку: деталі

Поки пілоти спали, автопілот утримував літак на крейсерській висоті

Пілоти заснули під час перельоту з суданського аеропорту Хартум до Ефіопії, пропустивши посадку.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Pragativadi.com.

Великому нещасному випадку вдалося запобігти після того, як два пілоти Ефіопських авіаліній (Ethiopian Airlines) заснули під час польоту з суданського Хартума в столицю Ефіопії Аддіс-Абебу.

За наявними даними, інцидент стався кілька днів тому, коли рейс ET343 заходив в аеропорт, але з якоїсь причини не почав зниження. Поки пілоти спали, система автопілоту Боїнга 737 утримувала літак на крейсерській висоті в 37 000 футів.

Фото: Boeing 767-300ER авіакомпанії Ethiopian Airlines (wikipedia.org)

Диспетчер кілька разів намагався зв'язатися з пілотами, але безуспішно. Коли літак пролетів над злітно-посадковою смугою, де повинен був приземлитися, автопілот відключився. За повідомленням Aviation Herald, через це спрацювала тривога, яка і розбудила пілотів.

Потім вони маневрували літаком 25 хвилин, щоб приземлитися на злітно-посадковій смузі.

На щастя, ніхто не постраждав, і літак Ethiopian Airlines благополучно приземлився.

Фото: Злітна смуга суданського аеропорту Хартум (wikipedia.org)

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