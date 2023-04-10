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Толпы пассажиров. Названы топ-5 самых загруженных аэропортов мира

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Понедельник 10 апреля 2023 15:28
Толпы пассажиров. Названы топ-5 самых загруженных аэропортов мира Фото: Аэропорт Дубая (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

После глобального открытия границ для международных авиаперевозок крупнейшие аэропорты мира вернулись в топ рейтинга ACI World по количеству пассажиров в 2022 году.

Какие аэропорты мира оказались самыми загруженными транзитными хабами, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на airport-world.com.

Самым загруженным международным хабом, по данным Международного совета аэропортов (ACI World), признали аэропорт Дубая. В 2022 году количество пассажиров в этом транзитном аэропорту в 2022 году составило 66,1 млн (127 % больше по сравнению с 2021 годом).

Также в топ-5 самых загруженных межународных аэропортов мира попали:

  • Хитроу в Лондоне (58,2 млн пассажиров);
  • Схипхол в Амстердаме (52,5 млн);
  • Шарль-де-Голль в Париже (51,8 млн);
  • новый аэропорт Стамбула (48,5 млн).

Следующие места в рейтинге по количеству пассажиров, которые обслужили в авиагавани в 2022 году, получили:

  • Аэропорт Франкфурт (44,7 млн пассажиров);
  • Мадрид-Барахас в Мадриде (36,2 млн);
  • Хамад в Дохе (35,7 млн);
  • Чанги в Сингапуре (31,9 млн);
  • Гатвик в Лондоне (30,1 млн пассажиров).

Толпы пассажиров. Названы топ-5 самых загруженных аэропортов мираФото: Аэропорт в Амстердаме (pixabay.com)

Предварительные данные показывают, что глобальный пассажиропоток вырос на 53,5% и достиг почти 7 млрд пассажиров в 2022 году, что составляет 73,8% от общего числа пассажиров, обслуженных в 2019 году.

Напомним, мы писали, что один из крупнейших аэропортов Европы запретит ночные рейсы.

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