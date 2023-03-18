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Путешествия без виз. Названы наиболее дружелюбные к туристам страны мира

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Суббота 18 марта 2023 16:00
Путешествия без виз. Названы наиболее дружелюбные к туристам страны мира Фото: Отдых в Мадагаскаре (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Путешествия и поездки за границу всегда зависят от открытости других стран. Если одни государства готовы принимать всех иностранцев без виз, то другие придерживаются строгой визовой политики.

Какие страны наиболее гостеприимны для туристов в визовом отношении, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на passportindex.org.

В новом исследовании Welcoming Countries Rank-2023 проанализировали визовую политика более чем 200 государств. Учитывалась возможность путешествовать без виз или получать их по прибытии в страну. Многие государства заняли общую ступеньку рейтинга.

Самыми гостеприимными оказались 21 страна: Ангола, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Коморские острова, Кот-д'Ивуар, Джибути, Эфиопия, Демократическая Республика Конго, Габон, Гвинея, Гвинея-Бисау, Малави, Мальдивы, Микронезия, Нигерия, Руанда, Сомали, Южный Судан, Восточный Тимор и Тувалу. В каждую из них без проблем могут въехать граждане 198 стран мира.

Без предварительного оформления визы въезд для граждан 197 государств доступен в такие страны: Сейшелы, Суринам, Того, Мавритания, Кабо-Верде и Уганда.

На третьем месте в рейтинге самых гостеприимных – Доминика, Палау и Мадагаскар. Шри-Ланка оказалась на 7 месте, Иран и Непал – на 8-м. Несложно попасть туристам в Танзанию (13 место), Индию (17 место), Турцию (30 место) и Египет (31 место).

Путешествия без виз. Названы наиболее дружелюбные к туристам страны мираФото: Туристы возле египетских пирамид (pixabay.com)

Европейские страны – средние по закрытости для путешественников. 35 стран Европы делят 44-е место рейтинга. Безвизовый въезд разрешен путешественникам из 92 стран. Украина в рейтинге визового гостеприимства – на 53 месте. Без визовых проблем к нам могут въехать граждане 82 стран.

В тройке найменее гостепреимных стран – Эритрея, Ливия,Бутан, Афганистан, Туркменистан и Северная Корея. В последние три визи для посещения нужны гражданам любой страны.

Напомним, мы писали, что туристам предлагают уникальный круиз в 135 стран.

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