Слишком дорого. Украинцы добились изменения правил для водителей в Британии

Правительство Британии упростило правила дорожного движения для украинских беженцев. Им больше не нужно "модифицировать" украинские автомобили по местным стандартам.

Министерство транспорта нашло решение, чтобы украинцы не тратили тысячи фунтов на фары и другие модификации, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Некоторые украинские автомобили через 6 месяцев в Британии нуждались в дорогостоящих модификациях, чтобы их можно было использовать в стране.

Например, украинка Ирина Морозовская, живущая в Ромси в графстве Хэмпшир, рассказала, что за фары и другие модификации автомобиля ей выставили счет на сумму до 2000 фунтов стерлингов.

Она с декабря ходила на работу пешком и не могла возить дочь на мероприятия, пока ее машина 3 месяца стояла без движения.

"Правительство ничего не сделало, чтобы что-то изменить. Я была без машины, и оказалось, что жить в Британии без колес очень тяжело", – пожаловалась беженка.

Министерство транспорта заявило, что беженцам разрешат некоторые изменения, например, наклейки корректировки света на фары. Другие временные модификации также могут быть разрешены, хотя транспортные средства по-прежнему должны соответствовать стандартам Великобритании.

Другая беженка Елена Козаченко вернулась на своей машине в Украину, чтобы не платить за переоборудование фар 1400 фунтов.

Британский ведущий Фил Палфри, который помогал ей, сказал, что она могла бы избежать опасной поездки домой, если бы правила изменили раньше. Теперь достаточно дефлекторов фар за 10 фунтов стерлингов.

Фото: Украинские беженцы в Британии (gettyimages.com)

Член парламента Ромси и Северного Саутгемптона Кэролайн Ноукс, которая написала правительству письмо по этому поводу, сказала, что новые правила являются хорошей новостью для украинцев.

"Дополнительные расходы и трудности не должны мешать им. Достаточно тяжело покинуть свой дом и бежать в безопасное место, поэтому я рада, что правительство вмешалось и изменило требования", – отметила политик.

В Министерстве транспорта отметили, что украинские беженцы могут получить освобождение от соблюдения правил, когда подают заявку на индивидуальное одобрение автомобиля (IVA) в конце льготного 6-месячного периода.

Напомним, мы писали, что украинские беженцы в Швейцарии судятся за выплаты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.