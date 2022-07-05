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Єгипет закриває пляжі Червоного моря після нападу акул на туристів

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Вівторок 05 липня 2022 11:17
Єгипет закриває пляжі Червоного моря після нападу акул на туристів Фото: Дахаб, Єгипет (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Влада з'ясовує обставини трагічних випадків

Пляжі Червоного моря закрили після двох смертельних випадків нападу акули на туристів.

Про це TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на BBC.

Влада Єгипту закрила кілька пляжів на узбережжі Червоного моря країни після того, як дві туристки загинули в результаті нападу акул. За словами губернатора регіону, однією з туристок була 68-річна мешканка Австрії. Їй відірвало руку під час купання недалеко від міста Хургади минулої п'ятниці.

Також в мережі поширюють відео, на якому жінка бореться з акулою у воді, а потім навколо неї з'явилася кров. Пізніше повідомили, що жінка від отриманих травм теж померла.

У Міністерстві навколишнього середовища заявили, що працюють над встановленням обставин нападів акул.

Напади акул в Червоному морі трапляються досить рідко. Але в останні роки було вже кілька таких інцидентів. У курортній Хургаді акули атакували людей два роки тому: тоді постраждали українські туристи. Акула відкусила руку хлопчикові.

У 2018 році акула вбила чеського туриста, а у 2015 році в результаті аналогічного нападу загинув німецький турист. У 2010-му в результаті п'яти нападів за п'ять днів біля туристичного центру Шарм-ель-Шейх загинула 70-річна німкеня і були поранені ще чотири іноземних туристи.

Вважається, що нападати на плавців акули можуть через людську діяльність. Зокрема, забруднення моря продуктовими відходами.

Нагадаємо, медичний туризм Іспанії опинився під загрозою. Ми писали, у чому причина такої проблеми.

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