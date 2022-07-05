Єгипет закриває пляжі Червоного моря після нападу акул на туристів
Влада з'ясовує обставини трагічних випадків
Пляжі Червоного моря закрили після двох смертельних випадків нападу акули на туристів.
Про це TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на BBC.
Влада Єгипту закрила кілька пляжів на узбережжі Червоного моря країни після того, як дві туристки загинули в результаті нападу акул. За словами губернатора регіону, однією з туристок була 68-річна мешканка Австрії. Їй відірвало руку під час купання недалеко від міста Хургади минулої п'ятниці.
Також в мережі поширюють відео, на якому жінка бореться з акулою у воді, а потім навколо неї з'явилася кров. Пізніше повідомили, що жінка від отриманих травм теж померла.
У Міністерстві навколишнього середовища заявили, що працюють над встановленням обставин нападів акул.
Напади акул в Червоному морі трапляються досить рідко. Але в останні роки було вже кілька таких інцидентів. У курортній Хургаді акули атакували людей два роки тому: тоді постраждали українські туристи. Акула відкусила руку хлопчикові.
У 2018 році акула вбила чеського туриста, а у 2015 році в результаті аналогічного нападу загинув німецький турист. У 2010-му в результаті п'яти нападів за п'ять днів біля туристичного центру Шарм-ель-Шейх загинула 70-річна німкеня і були поранені ще чотири іноземних туристи.
Вважається, що нападати на плавців акули можуть через людську діяльність. Зокрема, забруднення моря продуктовими відходами.
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