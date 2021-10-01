Без охорони в готелях і на екскурсіях: на Шрі-Ланці істотно спрощують правила для туристів

Шрі-Ланка - один з найпопулярніших екзотичних напрямків, куди в минулі роки українці охоче вирушали у жовтні, щоб перечекати холодний період перед початком опалювального сезону. З 1 жовтня цей напрямок знову став доступним для туристів – вакцинованих мандрівників звільнили від самоізоляції в готелях.

З цієї ж дати для тих, хто пройшов повний курс вакцинації від COVID, скасовують вимогу додатково здавати ПЛР-тести по прибуттю. Тепер туристам для в'їзду в країну буде достатньо пред'явити негативний ПЛР-тест, дійсний протягом 72 годин до посадки в літак.

Як в популярній країні чаю і слонів буде проходити відпочинок вакцинованих туристів і тих, хто не зробив щеплення – в матеріалі РБК-Україна.

Правила для туристів на Шрі-Ланці в жовтні: що потрібно знати

Про нововведення повідомляється на сайті українського МЗС із посиланням на документ на сайті туризму Шрі-Ланки srilanka.travel. Відпочивальники, які пройшли повний курс вакцинації будь-якою доступною в Україні вакциною, можуть з першого дня вільно пересуватися островом. З собою доведеться возити міжнародний сертифікат вакцинації.

Фото: Теплий Індійський океан на Шрі-Ланці (unsplash.com/farhath-firows)

Якщо вакциновані туристи їдуть з дітьми 12-18 років (які не можуть пред'явити документ про вакцинацію), підліткам доведеться здати ПЛР-тест після прильоту в аеропорту або в готелі рівня 1 "Safe and Secure".

Якщо результат ПЛР-тесту буде негативним, діти звільняються від карантину і можуть їздити островом вільно в супроводі батьків.

Невакцинованим туристам також доведеться здати ПЛР тест після прильоту. Але це не звільнить їх від необхідності пройти 14-денну самоізоляцію в готелі 1 рівня. Це означає, що вони можуть користуватися всіма зручностями на території готелів і їздити на екскурсії в рамках "біобульбашки". На 12 день відпочинку туриста попросять знову здати ПЛР-тест.

Якщо аналіз покаже відсутність вірусу в організмі, мандрівникові дозволять відпочивати без карантину і подорожувати де душі завгодно.

Вакцинованим туристам старше 12 років з малим терміном (до 14 днів) після другої дози доведеться пройти ті ж процедури, що і невакцинованим. На 14 день від отримання другої дози вакцини потрібно буде зробити ПЛР-тест – його негативний результат звільнить від карантину в готелі.

У разі, якщо ПЛР-тест у будь-якого туриста виявиться позитивним, його будуть лікувати або спостерігати в одному з приватних госпіталів.

Фото: Екскурсії на Шрі-Ланці стали доступні вакцинованим туристам з першого дня (unsplash.com/alex-azabache)

Що ще потрібно врахувати перед подорожжю

До слова, для того, щоб вирушити на Шрі-Ланку самостійно, без допомоги турагентства, слід врахувати особливості правил: готель першого рівня повинен бути заброньований мінімум на 24 години. Також:

- візу оформляють онлайн. Перед подачею заяви необхідно мати підтверджене бронювання готелю та оплату ПЛР-тестів. Оформлення візи можна буде робити через мобільний додаток Sri Lanka Tourism.

- страховка для відпочинку на Шрі-Ланці повинна покривати всі медичні витрати, включаючи лікування COVID-19 на суму не менше 50 000 доларів.

Для туристів в карантинних готелях самостійні екскурсії заборонені, як і самовільний вихід з території готелю до 14 днів перебування. Перші 14 днів туристам заборонено користуватися громадським транспортом, після цього терміну – не рекомендується.

Після скасування комендантської години, яка діяла на острові з 20 серпня, уряд Шрі-Ланки склав нові карантинні правила, які діятимуть до 31 жовтня.

Потяги та автобуси між провінціями ходити не будуть. У громадському транспорті повинні бути тільки сидячі пасажири, зберігається масковий режим.

Фото: На Шрі-Ланці пом'якшують обмеження (unsplash.com/florian-wehde)

Заходи в приміщеннях заборонені. Робота ресторанів під забороною до 16 жовтня, потім – із 30% завантаженістю. У магазини спочатку пускатимуть тільки 10% відвідувачів, потім – 20%. У салони потрібно записуватися попередньо. На пляжах і бігових доріжках необхідно дотримуватися дистанції.

До слова, першими туристами, які відвідали Шрі-Ланку після пандемії в 2020 році, були українці. Вони прилетіли чартерними рейсами в кінці року. Поки турагентства пропонують мало турів на Шрі-Ланку - адже, крім, суворих правил, переліт зараз можливий тільки регулярними рейсами c пересадкою - наприклад, Air Arabia.

Ціна такого відпочинку в жовтні в 3 і 4 * готелях з харчуванням у форматі "сніданки" становить від 45 тисяч гривень за двох на 10 ночей.

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