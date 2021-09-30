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Безвітряні бухти від 300 євро за двох: тури в Єгипет рекордно подешевшали на початку жовтня

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Четвер 30 вересня 2021 17:02
Безвітряні бухти від 300 євро за двох: тури в Єгипет рекордно подешевшали на початку жовтня Фото: Відпочинок у Єгипті (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

На сайтах турагентств - великий вибір знижок на путівки

До Єгипту на відпочинок на початку жовтня можна вирушити за ціною авіаквитка. "Гарячі" тури на популярні курорти Червоного моря пропонують від 150 євро з людини.

Низькі ціни, ймовірно, пов'язані з міжсезонням - до шкільних канікул залишилося ще кілька тижнів. Також, зі швидким зростанням захворюваності COVID в різних країнах, що традиційно знижує турпотоки в курортні країни.

Яка погода в Єгипті у жовтні

У жовтні починається найкомфортніший сезон пляжного відпочинку на курортах Червоного моря. Цього місяця відступає екстремальна спека. Завдяки зниженню денної температури, в цьому місяці набагато комфортніше відвідувати піраміди і музеї Каїра з одноденними екскурсіями.

Безвітряні бухти від 300 євро за двох: тури в Єгипет рекордно подешевшали на початку жовтня

Фото: В Єгипті - комфортна для купання погода (booking.com)

У Хургаді в ці дні тепло - температура вдень -+ 32 градуси, вночі – +25. Вода-близько + 27 градусів. У Шарм-ель-Шейху погода не поступається - +33 градуси вдень і + 26 вночі. Вода тримається на такій же позначці -+ 27 градусів. Більш тепле море - в Марса Аламі -+ 28 градусів. Зате і вдень там + 30-32 градуси.

Також в жовтні не так сильно відчувається вітер в бухтах і після купання відпочивальникам не холодно. Втім, вітряні бухти бувають закриті для купання через хвилі - на що туристи також звертають увагу при виборі готелів. У ці дні, згідно з даними синоптиків, на курортах Шарм-ель-Шейху і Хургади швидкість вітру – в межах 5 м/с.

У чому причина дешевих путівок?

Схожа ситуація з низькими цінами на відпочинок в Єгипті спостерігалася і в квітні - на початку пляжного сезону. Тоді через побоювання з приводу пандемії багато туристів відмовлялися від поїздок, і туроператори були змушені продавати тури за вартістю авіаперельоту, щоб заповнити місця в літаках.

Безвітряні бухти від 300 євро за двох: тури в Єгипет рекордно подешевшали на початку жовтня

Фото: Відпочивальники на пляжі в Хургаді (booking.com)

"Вартість одного авіаперельоту для туриста коштує близько 300 доларів. Вартість відпочинку в Єгипті не може бути нижче 350-400 доларів в середньому готелі. Якщо вам пропонують тур дешевше, то це означає, що дуже горять авіаквитки у туроператора. Якщо крісло в літаку "згорає", то його готові продати хоч за 50 доларів", - пояснив РБК-Україна Олег Кулик, директор мережі агентств "Поїхали з нами".

При цьому він радить розглядати варіанти відпочинку в Єгипті в категорії готелів від 4 зірок, щоб тур коштував хоча б 300 доларів з людини. За "гарячими" пропозиціями турист все одно отримує відпочинок нижче собівартості.

Безвітряні бухти від 300 євро за двох: тури в Єгипет рекордно подешевшали на початку жовтняФото: Приклад "гарячих" турів до Єгипту на початку жовтня (скріншот РБК-Україна)

Скільки коштує відпочинок на курортах Єгипту в жовтні?

Ми перевірили ціни на тури на курорти Єгипту з авіаперельотом і харчуванням "все включено" на двох з вильотом з 3 по 10 жовтня у провідних туристичних компаній і вибрали найнижчі ціни.

У компанії "Farvater" в 4* готелі в Хургаді можна провести тиждень удвох за ціною від 11343 гривень з вильотом 4 жовтня, в Шарм-ель-Шейху – від 11669 гривень, в Марса Аламі – від 16533 гривень з вильотом 4 жовтня. У 5* готелі в Сома Бей біля Хургади - від 15438 гривень з вильотом 4 жовтня, на кілька сотень гривень дорожче обійдеться відпочинок в готелі Шарм-ель-Шейха.

У компанії "Happy Rest" - 7 ночей в 3* готелі Хургади обідуться від 8556 гривень з вильотом 3 жовтня. В 4* готелі Шарм-ель-Шейха 7 ночей - від 11470 гривень, в Хургаді – від 13089 з вильотом 4 жовтня. У 5* готелі найдешевший варіант відпочинку - від 14920 гривень з вильотом 3 жовтня.

У компанії "Пілігрим" - тижневий відпочинок в 4* готелі в Шарм-ель-Шейху обійдеться від 350 євро – 10843 гривень (з харчуванням "напівпансіон") з вильотом 4 жовтня, з харчуванням "все включено" – від 12420 гривень. У Хургаді - від 16212 гривень з вильотом 5 жовтня. У 5* готелях в Єгипті можна знайти варіанти за ціною від 15390 гривень (479 євро) в Шарм-ель-Шейху з вильотом 3 жовтня.

Нагадаємо, ми писали, за якою ціною можна вирушити в Афіни в жовтні.

Також повідомлялося, в які країни Європи українці активно бронюють автобусні тури восени.

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