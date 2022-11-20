СВЧ-печь и замена купе. Бесплатные услуги Укрзализныци, о которых не знают пассажиры

Ежедневно тысячи пассажиров путешествуют на поездах "Укрзализныци". Однако большинство украинцев даже не слышали о том, что для них предусмотрены бесплатные опции, которые уже входят в стоимость купленного билета.

TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на VisitUkraine.today рассказывает, чем пассажиры поездов в Украине могут пользоваться абсолютно бесплатно.

Бесплатные услуги в поездах, о которых не знают пассажиры

Есть несколько бесплатных опций, которыми могут пользоваться пассажиры поездов "УЗ". Одна из таких услуг — право бесплатно пользоваться туалетами на ж\д станциях и вокзалах. Такое право предоставляется на тех станциях, по маршруту которых идет ваш поезд.

"Платные уборные или платные залы ожидания с услугами повышенного комфорта могут работать только в том случае, если у станции или вокзала есть их бесплатные аналоги", — поясняют на сайте.

Пункт 36 Порядка обслуживания граждан железнодорожным транспортом устанавливает: запрещается открывать платные уборные вместо бесплатных. Также запрещается расширять площадь платного зала ожидания, если это повлияет на комфорт пассажиров, находящихся на вокзале или станции.

Фото: Пассажир имеет право вернуться бесплатно, если пропустил свою остановку (РБК-Украина/Виталий Носач)

Пассажиры, которые едут в поезде "Укрзализныци", в случае необходимости могут попросить у проводника бесплатный кипяток. Согласно закону, перевозчик обязан обеспечивать пассажиров питьевой водой (пункт 6-1 Порядка обслуживания граждан железнодорожным транспортом).

Также пассажиры поездов имеют право свободно и без оплаты пользоваться холодильником и СВЧ-печью для нагревания продуктов. Они, как правило, находятся в купе проводника вагона.

Если вы опасаетесь высоты или чувствуете себя некомфортно на верхней полке, у проводника вы можете бесплатно получить специальные ремни безопасности.

Также у проводника вы всегда можете получить доступ к бесплатной аптечке.

"В правилах перевозки граждан железнодорожным транспортом указано, что пассажир вправе не сдавать постельное белье после использования. Пункт 63 Порядка обслуживания граждан железнодорожным устанавливает: доставка постельного белья на спальное место и сложение его за 30 минут до прибытия в пункт назначения является обязанностью проводника", — пишут VisitUkraine.today.

Фото: В купе у проводника вы можете воспользоваться СВЧ-печью и попросить аптечку (РБК-Украина/Виталий Носач)

Кроме того, вы имеете право бесплатно вернуться назад, если по какой-то причине проехали свою остановку. Для этого надо обратиться к начальнику поезда и предъявить билет на предыдущий рейс. Там составят акт о продлении действия билета, и так пассажир сможет бесплатно доехать до конечного пункта назначения, который указан в его билете.

В случае, если купе оборудовано кондиционером, но он неисправен, вы имеете право пересесть в другое купе, предупредив об этом проводника. Вы можете выбрать свободное место в вагоне, где кондиционер работает.

Также пассажиры не обязаны делиться своими полками с другими. Поскольку право для использования нижнего места для ручной клади имеет пассажир, который едет на нижней полке, а верхнего – пассажир, у которого билет соответствует месту на верхней полке.

Отметим, "Укрзализныця" запускает рейс Киев - Изюм: подробности маршрута.

Также открылись продажи билетов на новый рейс №93/94 по маршруту Харьков-Хелм.