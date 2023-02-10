Новый феномен. Как поляки воспринимают украинцев через почти год войны: опрос

С начала войны в Польше поселились около 1,2-1,3 млн украинцев, не считая тех, кто жил до войны. Последний опрос показал, что за год отношение поляков к украинцам существенно изменилось.

Каждый шестой респондент изменил отношение к беженцам в худшую сторону, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Rzeczpospolita.

Положительное отношение к Украине не изменилось

Социальное восприятие поляками беженцев из Украины в январе изучали исследователи факультета политологии и международных исследований Варшавского университета и Экономико-гуманитарного университета в Варшаве. Первый раз такое исследование проводилось в апреле 2022 года.

"Результаты, которые мы получили сейчас, нас очень удивили. Мы выявили новый феномен – эффект, который мы назвали диссонансом позитивного отношения", – объяснил Роберт Станишевский из Варшавского университета.

По его словам, положительное отношение поляков к украинцам и помощи Украине не изменилось с начала войны. При этом диссонанс выражается в том, что уже 25% опрошенных изменили свое отношение к беженцам на территории Польши. Из их числа 68% сказали, что отношение ухудшилось – это примерно 17% от общего числа опрошенных. При этом 83% поляков сохраняют положительное отношение к украинским беженцам.

Почти половина респондентов (48%) считают, что Польша должна оказать дополнительную военную поддержку Украине, но больше трети выступают против.

Фото: Гуманитарная помощь беженцам (gettyimages.com)

Какую поддержку поляки хотели бы сократить

Опрос показал, что поляки все меньше согласны с социальной помощью беженцам. С апреля 2022 года на 4% меньше людей поддерживают закон о помощи гражданам Украины, который дает привилегии наравне с гражданами ЕС. Поляки поддерживают такую помощь украинцам:

единовременная выплата в размере 300 злотых – 49% опрошенных;

доступ к бесплатному медицинскому обслуживанию – 62%;

прием детей-беженцев из Украины в польские школы – 87%.

Однако 36% респондентов не одобряют финансирование жилья для украинцев, также мнения разделились о выплатах пособий на детей.

Среди "потенциальных угроз" от украинцев поляки называли: негативное влияние на рынок труда и на польскую экономику/государственный бюджет/рост инфляции. Также все чаще упоминались культурные отличия украинцев.

Напомним, мы писали, как украинцы открывают бизнес в Польше.

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