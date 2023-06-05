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Новые выплаты летом. Как получить деньги на оздоровление и отдых детей

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Понедельник 05 июня 2023 19:07
Новые выплаты летом. Как получить деньги на оздоровление и отдых детей Фото: Отдых детей в летнем лагере (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Украине ввели новый вид выплат – деньги на оздоровление и отдых детей, которые можно будет потратить на путевку в выбранное заведение. Предусмотренная сумма – 14 165 гривен.

Помощь рассчитана на детей, которые воспитываются в малообеспеченных семьях, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Минсоцполитики.

Выплаты за 21 день оздоровления или 14 дней отдыха в выбранных заведениях карпатского региона могут получить дети с инвалидностью или дети из многодетных семей из 10 областей Украины: Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской. Отмечается, что возраст детей, которых касается проект – 7-18 лет.

Родители детей, которые подходят под критерии программы, будут получать уведомления через "Дию" или по телефону от соцработника. Самостоятельно проверить свою семью в списках тех, кто может получить деньги на оздоровление, можно по ссылке программы "єОздоровлення".

Получив подтверждение, родитель должен обратиться в Приватбанк и открыть счет со специальным режимом использования средств. На карточку будет зачислены 14165 грн на каждого ребенка. После этого родители совместно с детьми могут выбрать одно из 8 заведений высшей категории, которые уже присоединились к участию в проекте. Также – удобное время отдыха. Затем нужно связаться с лагерем, а расчет состоится картой по прибытии.

Все другие категории детей, нуждающихся в особой социальной поддержке, могут получить путевку на оздоровление и отдых по механизму распределения в государственное предприятие "Международный детский центр "Артек".

В случае возникновения вопросов можно обращаться в правительственный контакт-центр: 15-45, 044-289-87-89.

Напомним, мы рассказывали, как будут работать детские лагеря в Украине этим летом.

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