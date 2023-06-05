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Нові виплати влітку. Як отримати гроші на оздоровлення та відпочинок дітей

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Понеділок 05 червня 2023 19:07
Нові виплати влітку. Як отримати гроші на оздоровлення та відпочинок дітей Фото: Відпочинок дітей у літньому таборі (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Україні запровадили новий вид виплат – гроші на оздоровлення та відпочинок дітей, які можна буде витратити на путівку в обраному закладі. Передбачена сума – 14165 гривень.

Допомога розрахована на дітей, які виховуються у малозабезпечених сім'ях, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Мінсоцполітики.

Виплати за 21 день оздоровлення чи 14 днів відпочинку у вибраних закладах карпатського регіону можуть отримати діти з інвалідністю чи діти з багатодітних родин із 10 областей України: Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської. Зазначається, що вік дітей, яких стосується проект – 7-18 років.

Батьки дітей, які підходять під критерії програми, отримуватимуть повідомлення через "Дію" або телефоном від соцпрацівника. Самостійно перевірити свою родину у списках тих, хто може отримати гроші на оздоровлення, можна за посиланням програми "єОздоровлення".

Отримавши підтвердження, один з батьків має звернутися до Приватбанку та відкрити рахунок зі спеціальним режимом використання коштів. На картку буде зараховані 14165 грн на кожну дитину. Після цього батьки спільно з дітьми можуть обрати один із 8 закладів вищої категорії, які вже приєдналися до участі в проекті. Також – зручний час відпочинку. Потім треба зв'язатися із табором, а розрахунок відбудеться карткою після прибуття.

Усі інші категорії дітей, які потребують особливої соціальної підтримки, можуть отримати путівку на оздоровлення та відпочинок за механізмом розподілу до державного підприємства "Міжнародний дитячий центр "Артек".

У разі виникнення запитань, можна звертатися до урядового контакт-центру: 15-45, 044-289-87-89.

Нагадаємо, ми розповідали, як працюватимуть дитячі табори в Україні цього літа.

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