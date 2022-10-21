Новые выплаты 6600 гривен. Украинцы смогут получить помощь от американской организации

В Украине стартует новый проект денежной помощи пострадавшим из-за войны. Украинцы смогут получить выплаты от американской организации HIAS – 6600 гривен на человека.

О начале проекта денежной помощи TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на Благотворительный фонд "Право на захист".

Кто может рассчитывать на новые выплаты

Отмечается, что дополнительные выплаты смогут получить украинцы, пострадавшие от военных действий в Киевской области: Буче, Ирпене, Броварах, других населенных пунктах. С ноября выплаты будут распространяться на жителей Харьковской области.

Помощь будет составлять 6600 гривен на каждого члена семьи. Обратиться могут следующие категории людей:

семьи переселенцев, которые переехали за последние 30 дней;

домохозяйства, пострадавшие от внезапных обстрелов;

семьи, потерявшие члена семьи.

Также выплаты от HIAS могут получить переселенцы, которые переместились более 30 дней назад, но имеют низкий доход – менее 5400 гривен на человека в течение последних 3 месяцев. Это возможно при одном из условий:

имеют двоих или более детей;

в семье есть лица с инвалидностью;

домохозяйство ведется одним лицом (супругом или женщиной);

в составе семьи есть беременные женщины и женщины с грудными детьми до 2 лет;

в семье есть пожилые люди (от 55 лет).

Денежная помощь рассчитана только на тех людей, кто еще не получал выплаты от других международных организаций.

Фото: Модульные дома в Буче (gettyimages.com)

Куда подавать заявку на помощь

Обратиться за помощью можно в постоянном центре регистрации по адресу: г. Бровары, ул. Независимости 5 (вход со двора) в будни с 9:00 до 18:00.

Также в Киевской области работают выездные бригады. Расписание работы обновляется в телеграмм-канале: https://t.me/hias_help.

Для регистрации необходимо предоставить данные паспорта, налоговый номер, номер IBAN банковского счета, а также другие документы, подтверждающие категории уязвимости (медицинские справки, свидетельства о рождении детей).

При подаче заявки должны лично присутствовать все члены семьи с оригиналами документов.

Напомним, мы писали, что украинцы получат выплаты в 13 тысяч гривен от ООН накануне зимы.