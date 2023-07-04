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Новые стандарты. Для украинских детей в Словакии создали учебники словацкого языка

Новина українською →
Вторник 04 июля 2023 17:57
Новые стандарты. Для украинских детей в Словакии создали учебники словацкого языка Фото: Украинские беженцы в Словакии (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Приезд украинских беженцев подтолкнул систему образования Словакии разработать специальный учебник словацкого языка как иностранного. По новой программе украинские дети смогут учиться с сентября.

До сих пор учителя использовали неаккредитованные материалы во время обучения иноязычных детей, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на novyny.sme.sk.

Минобразования утвердило в качестве официальных учебников издания "Ага, словацкая!" и "Мир вокруг нас", которые подготовила Алена Куротова из языковой школы iCanSchool.

"Год назад мы издали учебники и рабочие тетради для обучения словацкому языку как иностранному. Мы быстро поработали над украинско-словацкой версией и достаточным объемом печати, чтобы украинским детям было чему учиться", –пояснила автор.

Ранее воспитатели и учителя использовали неаккредитованные материалы, потому что стандарты словацкого языка как иностранного не были утверждены.

Новые материалы состоят из комплекта учебников и рабочих тетрадей. Они должны способствовать интеграции и включению детей в учебный процесс.

"Учебники уже помогли 18 тысячам украинских школьников по всей Словакии, а словацкие учителя также работают с ними для детей живущих за рубежом словаков в иностранных образовательных центрах Европы", – сообщили педагоги.

Обучение для детей из Украины в словацких школах не обязательно, поэтому до сих пор только 40% включились в местную систему образования. Эксперты призывают сделать обучение обязательным, иначе Словакия будет терять преимущества в отношении демографии и потенциала будущих квалифицированных работников.

Напомним, мы писали, что в Германии дети будут учить украинский язык в школах.

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