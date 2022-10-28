Новые рейсы и тренировки. Как выживает украинская авиация во время войны

Украинское небо уже закрыто 8 месяцев для самолетов гражданской авиации. Поэтому украинские авиаперевозчики вынуждены были искать варианты дальнейшего существования и работы.

Как адаптировались компании к новым условиям и в какой ситуации оказались пилоты, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на BBC.

Какие потери понес флот авиакомпаний и какие перевозчики продолжили летать

Из-за российского вторжения большинство авиакомпаний потеряли свои самолеты, а тысячи сотрудников остались без работы.

До войны в Украине работали 16 украинских авиакомпаний. Крупнейшие четыре – МАУ, SkyUp, Azur Air Украина и "Windrose" – выполняли 93% перевозок. Продолжить летать смогли только две из них – МАУ и SkyUp.

Часть флота компании потеряли еще перед началом вторжения – лизингодатели начали отзывать свои борта из Украины. Часть самолетов вернули за границу компании SkyUp, МАУ и Azur Air Украина. А лоукост Bees Airline, начавший работу весной 2021 года, потерял все свои самолеты.

Впрочем, часть бортов не успели вывезти из Украины - самолеты "застряли" в украинских аэропортах. Простаивает часть флота МАУ и Azur Air Украина, и весь флот – Windrose.

Фото: Авиакомпания Bees Airline потеряла все самолеты (РБК-Украина/Виталий Носач)

Как находят выход из ситуации украинские пилоты

Один из пилотов, потерявший возможность летать, поделился своим видением последствий. Валентин раньше работал пилотом самолета Embraer 190. Он пытается поддерживать себя в форме если не практикой, то теорией.

Специалист отмечает: без постоянных полетов или хотя бы тренировок навыки утрачиваются.

В октябре правительство разрешило работникам авиаотрасли выезжать за границу, благодаря чему Валентин смог согласиться на работу в зарубежной компании и готовится к выезду.

"Когда закончится война, мы столкнемся с тем, что многие пилоты потеряют квалификацию. Поэтому очень важно, что пилотам разрешили выезжать, тренироваться, работать и платить налоги в Украине", - отмечает он.

Командир Boeing 737 авиакомпании МАУ и глава Всеукраинского профессионального союза пилотов Владислав Петренко также оказался без возможности летать.

"Я сейчас без полетов и без средств, живу на сбережения, а раньше летал по 90 часов в месяц", – говорит он.

По его словам, в авиации специалисты не могут "простаивать", а должны постоянно работать и подтверждать свою квалификацию. Это касается как пилотов, так и технического персонала, обслуживающего самолеты, и диспетчеров.

Фото: Пилоты должны поддерживать квалификацию (facebook.com/flyuia.ua)

Если пилот не летает, он должен поддерживать квалификацию хотя бы на тренажерах, но все они за границей. Тренировки - дорогие, так что профсоюзу приходится договариваться о существенных скидках или бесплатных тренировках для пилотов.

По подсчетам Владислава Петренко, только 200 украинских пилотов из тысячи имеют возможность летать, потому что нашли работу за границей. Наиболее востребованы сейчас пилоты Aerobus 320 – они трудоустроены на 98%.

Две авиакомпании продолжили летать в Европе

Авиакомпании, успевшие эвакуировать свои самолеты к началу войны, нашли возможность продолжать летать – они начали осуществлять чартерные перевозки для туроператоров и гуманитарные рейсы на условиях "мокрого лизинга". Это когда самолеты нанимают вместе с экипажем.

Авиакомпания SkyUp успела вывезти весь свой флот, кроме одного самолета, за границу до начала вторжения. Это позволило летать в Европе и не сокращать свой штат из 1200 сотрудников.

За шесть месяцев войны компания выполнила более 4 тысяч рейсов, перевезла более 619 тысяч пассажиров по 227 направлениям. У перевозчика даже появился новый борт Boeing 737-800, вместе с которым он имеет 12 доступных бортов.

По ветлизинговым контрактам SkyUp сотрудничала с 9 авиакомпаниями. В частности, из Wizz Air, TailWind, Smart Wings. В планах - расширять географию полетов на Африку и Южную Америку.

Фото: Часть самолетов МАУ "застяла" в украинских аэропортах (РБК-Украина/Виталий Носач)

Также нашли возможность летать и МАУ. Эта авиакомпания была крупнейшим перевозчиком Украины. Но из более чем 20 бортов сейчас могут летать 4. Часть отозвали лизингодатели накануне войны, остальные остаются в украинских аэропортах. На 1 сентября штат авиакомпании сократился на 300 человек по сравнению с 2021 годом.

До сентября МАУ выполняла чартерные рейсы и перевозила спортивные команды в Европе. К примеру, чартерные перевозки для польского туроператора ITAKA.

Также к началу октября компания практически прекратила выполнять рейсы, а ее работа оказалась заблокирована в связи с попытками сменить руководство и судебными разбирательствами.

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