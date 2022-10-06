ua ru
Чт, 06 октября News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Не медлите с заявкой. Как вернуть средства за отмененные рейсы из Украины

Новина українською →
Четверг 06 октября 2022 15:46
Не медлите с заявкой. Как вернуть средства за отмененные рейсы из Украины Фото: Пассажиры в аэропорту (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

С начала войны 24 февраля в Украине приостановили полеты украинских и международных авиакомпаний. Десятки тысяч пассажиров остались с билетами на отмененные рейсы.

Как можно вернуть деньги за эти авиабилеты, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на профильное издание avianews.com.

Можно ли вернуть деньги за рейсы украинских авиакомпаний

Отмечается, что украинские авиакомпании не осуществляют возврат денег, потому что война является форс-мажором. Впрочем, средства "заморозили", а пассажирам обещают, что их можно использовать для осуществления других рейсов в будущем.

Между тем нет гарантий, что авиакомпании продолжат летать после победы Украины. Во время войны выполняют рейсы только МАУ и SkyUp, осуществляющие перевозку пассажиров за границей в сотрудничестве с иностранными авиакомпаниями и туроператорами.

Не медлите с заявкой. Как вернуть средства за отмененные рейсы из Украины

Фото: Самолеты украинских авиакомпаний (РБК-Украина/Виталий Носач)

Как получить средства за отмененные рейсы иностранных авиакомпаний

Иностранные авиакомпании имеют достаточные финансовые резервы, чтобы возвращать средства украинским пассажирам. Эксперты издания советуют действовать так, если есть неиспользованные билеты на рейсы из Украины у Lufthansa, Turkish Airlines, Air France, KLM, LOT или другой иностранной авиакомпании:

  • узнать, отменен ли уже официально ваш рейс;
  • если рейс отменен, можно подать заявку на возврат средств.

"Вам могут предложить перенести вылет на другую дату. Не стоит соглашаться на это, поскольку до сих пор не известны точные сроки возобновления авиасообщения с Украиной", - советуют украинским пассажирам.

Если иностранная авиакомпания продавала билеты в гривневом эквиваленте, возврат средств будет также в этой валюте. Но из-за роста курса доллара сумма в валютном эквиваленте будет меньше, поэтому лучше получить эти средства как можно раньше.

Напомним, мы писали, что авиакомпания МАУ приостановила рейсы своих самолетов в Европе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Авиация Украины Авиасообщение авиабилеты
Отдых в Украине
Мнения
Людмила Кузюк
Впервые в неизвестной стране. Чего ждать украинцам от жизни в Испании
Людмила Кузюк
специально для РБК-Украина
Влодзимеж Щурек
Музеи вместо шахт. Как Катовице в Польше превратили в зеленый туристический город
Влодзимеж Щурек
директор Польской туристической организации в Украине
Наталья Наконечная
Как студентам выехать за границу во время войны в Украине: советы
Наталья Наконечная
старший юрист CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang
Катерина Колонович
Спасти историю. Гид-историк превращает имение на Житомирщине в туристическую изюминку
Катерина Колонович
журналист, специально для РБК-Украина
Все мнения