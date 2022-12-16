Новые правила. В Польше приняли изменения для украинцев в следующем году

В польском Сейме проголосовали за изменения в закон о помощи украинским беженцам. Речь идет о платном проживании в центрах для беженцев и отмене статуса.

Что изменится для украинцев, получивших временную защиту в этой стране, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на ukrayina.pl.

За проживание в лагере или общежитии нужно будет платить

По новой редакции документа условия проживания в местах коллективного размещения от органов местного самоуправления и государственных учреждений изменятся.

С марта 2023 года проживание в коллективных заведениях – лагерях, залах, пансионатах, общежитиях, базах отдыха – будет бесплатным только 120 дней с даты первого прибытия в Польшу.

После этой даты украинские беженцы должны будут частично оплачивать свое проживание в таких заведениях. Суммы возмещения будут рассчитывать следующим образом:

с марта 2023 года – 50% расходов на проживание (но не более 40 злотых в день – до 330 гривен);

с мая 2023 года – 75% расходов на проживание (но не больше 60 злотых в день – до 500 грн).

Фото: Проживание в коллективном центре в Польше (notesfrompoland.com)

Бесплатно смогут и дальше проживать уязвимые категории беженцев:

люди с инвалидностью и лица, осуществляющие уход за ними;

дети;

лица пенсионного возраста;

беременные;

те, кто воспитывают ребенка в возрасте до 12 месяцев;

те, кто осуществляет уход за тремя детьми и более;

лица, которые находятся в сложной жизненной ситуации.

Какие изменения будут связаны с пересечением границы

В 2023 году изменятся правила регистрации граждан Украины в Польше - по прибытии беженцы будут иметь 30 дней, чтобы подать заявление на номер PESEL, подтверждающий предоставление временной защиты. Сейчас "на размышления" дается 90 дней.

Также поправка ужесточит контроль в системе выплат. Если украинец со статусом временной защиты покинет Польшу на более чем 30 дней за одну поездку, то потеряет статус и право на льготы. Чтобы восстановить временную защиту, беженец должен прибыть через военные действия.

Фото: Проверка документов на польской границе (twitter.com/straz_graniczna)

Документом для проживания для украинских беженцев признают электронный документ, доступный в приложении Diia.pl (эквивалент mObywatel для украинских беженцев). Этот документ вместе с проездным документом (паспортом) даст право гражданину Украины многократно пересекать границу без необходимости получения визы.

С 1 апреля 2023 года устроившиеся на работу или ведущие бизнес украинские беженцы смогут подавать документы на получение вида на временное проживание.

"Это способ удовлетворить ожидания беженцев, которые хотят дольше планировать свою жизнь в Польше", – объяснил замглавы Министерства внутренних дел и администрации Павел Шефернакер.

Поправка также предусматривает продление до 24 августа 2023 законности пребывания граждан Украины, легально проживавших в Польше до войны.

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