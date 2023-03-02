Новые правила. В Чехии отменят компенсацию за бесплатное жилье для украинцев: детали

В Чехии готовятся внести очередные изменения в закон о помощи украинцам Lex Ukrajina. Компенсацию за прием беженцев в собственном жилье продлят до конца июня.

Как изменится оплата за проживание после принятия поправок, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

Те, кто предоставляет беженцам жилье с местом отдыха, приготовления пищи, с туалетом и доступом к питьевой воде, получают от правительства компенсацию – помощь солидарности.

За одного беженца в отдельной квартире владелец получает 5000 крон в месяц, 9000 крон – за двоих, 15 тысяч крон – за 5 и более человек. Те, кто принимают беженцев у себя дома (максимум 3 человека), могут получить 3000 крон за человека.

С июля положение о выплате помощи солидарности будет скорректировано. Согласно поправке, деньги будут выплачивать только тем, кто приютил беженцев у себя дома.

Фото: Украинские беженцы в Праге (gettyimages.com)

Согласно Lex Ukrajina IV, еще в июне 2023 года люди получат социальную выплату солидарности. А уже с июля будут действовать следующие изменения:

на выплату будет иметь право владелец, который делит свое жилье с беженцем (проживают под одной крышей);

если беженцам предоставляют всю квартиру, то стоимость жилья будет учитываться в финансовой помощи;

Также по новым правилам у беженцев не будет права на выплаты государственных социальных пособий, выплаты на проживание и на субсидию на жилье.

Напомним, мы писали о новых правилах проживания украинцев в Польше с 1 марта.

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