RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Норвежскому городу не разрешили принимать только украинцев: детали

Фото: Украинцы в центре приема в Норвегии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Норвежскому городу Драммен не разрешили селить только беженцев из Украины. Городские власти утверждали, что украинцев легче интегрировать, чем других искателей убежища.

Региональные власти Норвегии определили такое решение как дискриминационное, сообщает РБК-Украина со ссылкой на thelocal.no.

Офис губернатора Осло и Викен заявил, что решение в Драммене принимать только украинских беженцев было дискриминационным и не соответствует закону. В феврале местный совет предложил селить только людей из Украины, потому что их легче интегрировать.

Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Сторе упрекнул местные власти за такое решение и заявил, что на местах не могут самостоятельно решать, каких беженцев они могут принять.

Город Драммен в 43 км от Осло является одним из самых мультикультурных городов страны. Там живут 120 тысяч человек, из которых около 30% родились за границей или от иностранцев.

С начала войны Норвегия приняла 70 800 украинцев. В 2023 году в Норвегии находилось всего 877 227 мигрантов, преимущественно из Польши, Литвы, Швеции, Сомали и Германии.

Напомним, мы писали, что власти Норвегии сокращают помощь для украинских беженцев, чтобы снизить привлекательность страны для временной защиты. Правительство решило отменить часть выплат.

Также мы рассказывали, какие меры планировали ввести в Норвегии, чтобы снизить поток людей. Большое количество новоприбывших увеличивало давление на муниципалитеты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Норвегия