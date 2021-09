Низькі ціни та комфортна погода. Чому жовтень - ідеальний час для поїздки в Афіни

Відпустку в Греції в цьому сезоні вирішили провести безліч туристів. Більшість з них вважають за краще відпочивати на мальовничих островах країни. Зокрема, на Родос останнім часом прибуває по 10 тисяч туристів на день, повідомляло РБК-Україна напередодні.

При цьому поїздку в столицю Греції, Афіни, вибирає восени менше мандрівників. Однак саме зараз - ідеальний період для відвідування цього стародавнього міста з багатою історією, повідомляють автори публікації у виданні Lonely Planet. Там розповіли, чому зараз саме час відвідати Афіни:

Восени - комфортно і дешево

"Принадність Афін в тому, що там завжди щось відбувається. Величні стародавні руїни й чудові музеї відкриті цілий рік. Але в залежності від вашого бюджету і ваших цілей, приурочити подорож до певного сезону - кращий спосіб спланувати поїздку", - повідомляють в Lonely Planet.

Літо в Афінах - спекотне, з безліччю туристів і високими цінами, але в цей час року відбуваються неймовірні фестивалі. Взимку - низькі ціни і яскраве нічне життя: афіняни розважаються у прохолодні місяці.

"Весна та осінь - ідеальний компроміс з розумними цінами та невеликою кількістю людей на вулицях. І завжди прекрасна грецька православна Пасха, коли вся країна припиняє свої справи й приєднується до святкування", - йдеться у публікації.

Фото: Восени в Афінах вже не жарко, і можна з комфортом гуляти вулицями міста (unsplash.com/hert-niks)

Міжсезоння: квітень, травень, вересень і жовтень. Весна та осінь в Афінах - це справжній подарунок. М'які температури роблять прогулянки містом й огляд локацій значно комфортніше, а літні натовпи туристів ще не прибули. Тому якщо ви правильно розрахуєте час поїздки, у вас точно багато можливостей для прекрасних прогулянок і фотосесій біля знаменитих пам'яток.

"Ціни на проживання в цей час можуть знижуватися на 20%, а обслуговування в цілому може бути навіть краще. Виняток становить православний Великодній тиждень, коли ціни зростають, і поїздки можуть бути досить проблематичними, оскільки всі повертаються додому, щоб відсвяткувати важливу дату", - йдеться в статті.

Низький сезон: листопад - березень. Найкращий час для мандрівників з обмеженим бюджетом.

"Взимку температура падає, і ви можете навіть побачити випадковий сніг, але нічне життя в Афінах процвітає. Проживання тут можна відшукати за найнижчою ціною за рік, так що це відмінний час для бюджетних поїздок. Але майте на увазі, що якщо ви плануєте відвідати острови, то в цей час курсування між ними поромів максимально обмежене", - радять у статті.

Фото: Ціни на проживання в Афінах знижуються ближче до листопада (unsplash.com/despina-galani)

Високий сезон: червень-серпень. У Lonely Planet цей час називають найкращим часом для поїздок на фестивалі:

"Попри те, що в розпал літа тут може бути жарко, а проживання коштує дорожче, це також найкращий час, щоб доторкнутися до атмосфери фестивального сезону в Афінах і мережі пляжних клубів, яка бурхливо розвивається. У серпні афіняни виїжджають на острови, і деякі ресторани, галереї та бари закриваються, але позитивним моментом є те, що темп життя в місті більш спокійний".

Скільки коштують тури в Афіни з Києва на жовтень

В Афіни з Києва можна поїхати як з авторським екскурсійним туром, так і по пакетних путівках. Ми переглянули ціни на відпочинок в Афінах на першу половину жовтня і підібрали найнижчі ціни. Наводимо приклади турів з прямими перельотами з Києва тривалістю на 6-7 ночей.

Delice S.A. Hotel (4*): тип номера - Dbl (Standard R2), харчування - сніданки. Переліт включений в тур. Тривалість туру - 07.10 по 14.10 (7 ночей). Ціна - 36 904 грн за двох.

Candia (4 *): тип номера - Dbl (Standard), харчування - сніданки. Переліт включено до ціни за путівку. Тривалість: з 07.10 по 14.10 (7 ночей). Ціна - 39 772 грн за двох дорослих.

Jason Inn (3*): тип номера - Dbl (Standard), харчування - сніданки. Переліт включений в ціну. Тривалість: з 07.10 по 14.10 (7 ночей). Ціна - 39 772 грн за двох.

Ilisia (3*) - тип номера - Double Room, харчування - сніданки. Переліт входить у вартість туру. Тривалість: з 8.10 по 13.10 (6 ночей). Ціна - 31 553 грн на дві персони.

Погода в Афінах у жовтні

Середня температура повітря в жовтні становить близько +23,°C, а вночі - +17°C. Цього місяця в Афінах випадає тиждень дуже теплої погоди, а спеки вище + 30°C, як зазвичай буває влітку, більше не настає. У жовтні в Греції все ще досить багато сонячних днів.

Відео: Пейзажі Афін (youtube.com/One Man Wolf Pack)

Правила в'їзду до Греції з України

Восени цього року для в'їзду в країну потрібно зробити ПЛР-тест на COVID за 72 години до вильоту або експрес-тест на антиген SARS-CoV-2 за 48 годин до перетину кордону.

Заміною тестам може послужити сертифікат про повний курс вакцинації (більш ніж за 14 днів до вильоту), а також довідка про перенесений COVID-19 або довідка про наявність антитіл після одужання, з дня отримання яких пройшло від 2 до 9 місяців.

Діти віком до 12 років звільнені від необхідності тестування. За 24 години до прибуття (не пізніше) необхідно пройти анкетування про контакти з хворими, вказати місце проживання в країні тощо.

Раніше повідомлялося, що восени серед українців спостерігається великий попит на поїздки до Європи.

Також були названі найпопулярніші країни, куди українці можуть поїхати взимку.