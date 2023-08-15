В Германии вводят ограничения по проездному за 49 евро: детали

С 15 августа на проездные Deutschlandticket начало действовать новое ограничение. До этого пользователи могли бесплатно осуществлять пересадку на междугородний транспорт. Теперь это будет разрешаться только в исключительных ситуациях, и в большинстве случаев пассажиры вынуждены будут покупать дополнительные билеты за свой счет.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Welt.de.

Deutschlandticket: что меняется с 15 августа

Из-за введения новых стандартов поездок на поездах в ЕС, правила по немецкому проездному билету тоже претерпевают изменения. Начиная с 15 августа, проездной за 49 евро в Германии (Deutschlandticket или D-ticket) уже не будет считаться обычным проездным. Он станет специальным предложением со сниженной стоимостью проезда.

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С 15 августа пользователи билета не смогут бесплатно осуществить пересадку на транспорт категории ЕС, ИСЭ или ИС. Теперь пассажиры смогут осуществлять такую пересадку только при особых условиях: в случае, если отмена предусматривает прибытие пассажира в конечный пункт с конечной стыковкой после полуночи. Во всех остальных ситуациях бесплатная пересадка на другие скоростные соединения не предусмотрена.

Deutsche Bahn указывает эту информацию на это в разделе вопросов и ответов о билете.

Фото: В Германии вводят ограничения с проездным за 49 евро (wikipedia.org)

Отвечая на вопрос издания Welt, представитель немецкой железной дороги подтвердил, что центр обслуживания прав пассажиров будет применять обновленные правила пересмотренного Положения о железнодорожном движении (EVO). Согласно требованиям ЕС, пользователям таких билетов не будут возвращать средства за междугородные билеты.

Если ожидается, что задержка на станции назначения превысит 20 минут, пассажиры могут пересесть на поезд более высокого класса, например, ICE. Для этого им сначала нужно купить билет на соответствующий поезд, но позже они могут потребовать возврата стоимости в Центре обслуживания прав пассажиров.

В будущем будут некоторые исключения по компенсации для владельцев билетов: если пассажир больше не может добраться до места назначения до полуночи из-за сбоя в графике движения регионального поезда, или между полуночью и пятью утра, только с задержкой по меньшей мере на 60 минут, они могут продолжить переход на ICE, IC или EC и получить возмещение расходов по дороге.

Во всех остальных случаях пользователям Deutschlandticket приходится ждать следующего регионального поезда или оплачивать билет на междугородний путь за свой счет.

Напомним, единый проездной за 49 евро в Германии доступен в продаже с 3 апреля.

Также вслед за Германией еще одна страна ЕС вводит безлимитные билеты на поезда за 49 евро.

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