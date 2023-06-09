Без компенсаций. В ЕС вводят новые правила для пассажиров поездов: детали

Теперь компании-перевозчики Евросоюза могут не компенсировать пассажирам 25% и 50% от стоимости билета, если поезд отменится из-за форс-мажорных обстоятельств. Но некоторые пассажиры, столкнувшиеся с задержками и отменами поездок, получат больше прав на компенсацию.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Euronews Travel.

Что означают новые правила для пассажиров железной дороги

Новые правила ЕС, введенные 7 июня, предусматривают освобождение компаний-операторов от оплаты пассажирам при определенных условиях. Ранее пассажиры в большинстве случаев имели право потребовать возврата 25% стоимости билета в случае задержки свыше часа и 50% в случае задержки свыше двух часов.

Но по новым правилам, компаниям не придется выплачивать компенсацию в случае форс-мажорных или чрезвычайных обстоятельств – событий, находящихся вне контроля железнодорожных операторов. Это, к примеру, штормы, наводнения, террористические атаки, пандемии.

Новые правила применяются, только если компания не может предотвратить или избежать задержек или отмен, вызвавших эти события. Кстати, забастовки чрезвычайными обстоятельствами не считаются. Также железнодорожным операторам все равно придется выполнять другие обязательства. Например, возмещать стоимость билетов или изменять маршруты.

Фото: Компании-перевозчики освобождают от обязанности компенсации за билеты в случае форс-мажорных или чрезвычайных обстоятельств (unsplash.com)

В Европейской комиссии говорят, что новые правила должны "установить равные условия в разных видах транспорта". А в будущем будет разработана новая стандартизированная форма компенсации и возмещения для всего ЕС. в ЕК уверяют, что новые правила обеспечат лучшую защиту пассажиров.

Несмотря на изменения в схеме компенсации, новые правила предусматривают некоторые дополнительные средства защиты для пассажиров.

Если поездка прерывается, и в течение 100 минут пассажиру не предлагают решение продлить путешествие, клиенты получают право на "самостоятельную смену маршрута". Это означает, что пассажиры смогут самостоятельно организовать поездку по железной дороге или автобусом и получить компенсацию от железнодорожной компании "необходимой, соответствующей и разумной" стоимости нового билета.

Новые правила также включают в себя положение о том, когда билеты на стыковочные поезда продаются вместе. Пассажиры имеют больше прав, если они пропускают пересадку, включая возмещение стоимости билета или компенсацию, проживание, если путешествие не может продлиться в тот же день, а также право на получение прохладительных напитков.

"Нам нужны сильные и современные права пассажиров железнодорожного транспорта, чтобы привлечь больше людей к железной дороге и способствовать достижению наших климатических целей (уменьшение углеродных выбросов – ред.)", – говорит Комиссар по мобильности и транспорту Адина Валеан.

По ее словам, новые правила "улучшат защиту железнодорожных пассажиров, которые сталкиваются с задержками, отменами и пропусками пересадок".

Фото: Если в течение 100 минут после прерывания поездки пассажиру не предлагают решение продлить путешествие, он имеет право на "самостоятельную смену маршрута" и денежную компенсацию за это (unsplash.com)

Изменения в правилах для людей с ограниченными возможностями

Вводятся и определенные правила для пассажиров с ограниченными возможностями. Теперь железнодорожные операторы не могут требовать, чтобы их сопровождало другое лицо, если в этом нет строгой необходимости.

Предполагается, что теперь также лицо, сопровождающее в поезде человека с ограниченными возможностями, будет иметь право на бесплатный проезд на месте рядом с человеком, которому он оказывает помощь.

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