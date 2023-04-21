В Германии открылся второй пункт ГП "Документ": адрес

Украинцы в Германии могут оформить паспорта в паспортном сервисе ГП "Документ" еще в одном городе. В Кельне начали работу 8 мобильных офисов.
Граждан будут обслуживать исключительно по электронной записи, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на страницу "Паспортного сервиса".
В городе Кельн приступили к работе 8 мобильных комплексов (микроавтобусы белого цвета с символикой "Паспортный сервис"). Адрес нового пункта приема граждан: Breslauer Platz, Köln, 50668.
Людей будут принимать исключительно по электронной записи по ссылке cologne.pasport.org.ua. Обслуживание по живой очереди не будет. График работы центра: с понедельника по субботу с 9:00 до 18:00.
Граждане Украины могут обращаться в паспортный сервис в Кельне для получения следующих услуг:
Оформить паспорта можно также в паспортном сервисе ГП "Документ в Берлине" по адресу: Am Treptower Park 14, 12435 Berlin (на втором этаже).
Отмечается, что ГП "Документ" не оформляет документы гражданам, получившим разрешение/штамп на выезд для постоянного места жительства. Они могут оформить новый загранпаспорт исключительно в дипломатических или консульских учреждениях Украины за границей.
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