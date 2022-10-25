В Германии отменяют размещение 150 украинцев: в чем причина

Полторы сотни украинских беженцев остались без крыши над головой в Германии. Для них подготовили отапливаемый зал, но из-за угроз в соцсетях власти отменили размещение.

Такое решение приняли в городе Айхсфельд в земле Тюрингия, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на MDR.

В городе Айхсфельд подготовили помещение для временного размещения 150 украинцев. Для этого пустой производственный цех переоборудовали в отапливаемое помещение. Однако уже подписанный договор аренды отозвали.

Теперь в городе вообще не будут принимать беженцев из Украины и других стран. Как объясняют власти округа – из-за многочисленных угроз в соцсетях в адрес сотрудников администрации и владельца зала.

Были публикованы личные данные, адреса и номера телефонов организаторов временного прибежища.

В администрации объяснили: нельзя исключать, что находящиеся там беженцы будут в безопасности и не подвергнутся нападению, как и сотрудники администрации.

Владелец зала Кристиан Хунольд подтвердил, что отменил сделку только из-за полученных угроз и назвал это упущенной гуманитарной возможностью накануне предстоящей зимы.

Фото: Временное размещение беженцев (gettyimages.com)

Между тем, властям Тюрингии не известно о подобных радикальных настроениях в других районах земли.

Всего в Тюрингию с начала войны прибыли 28 850 украинских беженцев, до 3000 из них – с июля. До конца года федеральная земля готовится принять еще 10 тысяч беженцев.

Напомним, мы писали, что беженцев в Польше обяжут регистрироваться и платить за себя.

Также мы писали, что украинцам продолжат проживание в отелях Болгарии до весны.