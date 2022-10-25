С питанием и выплатами. Украинцам продолжат проживание в отелях Болгарии до весны

Болгария продолжает принимать украинцев, которые ищут убежища от войны. По официальным данным, в стране сейчас насчитывается около 55 тысяч наших беженцев.

Как украинцам поселиться в Болгарии и на какой срок это возможно, TRAVEL РБК-Украина рассказал директор туроператора "Янтур" Юлиан Иващенко.

"Гарантированы безопасность, тепло и питание"

Бесплатно в отелях и базах отдыха Болгарии живут 18,5 тысячи украинцев, и только за последнюю неделю заселились тысячу человек.

На сегодняшний день программа бесплатного размещения беженцев в Болгарии продолжается до 31 октября, впрочем, ожидается, что ее продолжат.

Поэтому туристические компании предлагают эвакуационные выезды в Болгарию. Оплатить нужно будет стоимость автобуса – от 2000 гривен на человека в одну сторону.

К примеру, руководитель турагентства Анна Шевчук-Барабаш пишет на странице Facebook, что предлагаются следующие условия:

"Считаю необходимым предложить вам эвакуационный тур в Болгарию. Болгарская сторона берет на себя расходы на проживание и питание. С вас только проезд. Я не стану вам рисовать сказочную картину отдыха на экзотических берегах. Да и вообще не буду говорить об отдыхе. Я скажу о безопасности, тепле и питании, которые однозначно гарантированы".

Фото: Украинские беженцы в Болгарии (gettyimages.com)

Украинцев принимает 3* гостиница в Золотых Песках, которая обеспечивает комплексным трехразовым питанием. Оплатить нужно будет только 6280 гривен за двоих в одну сторону, или 8100 гривен – в обе стороны. Проживать можно 7-45 дней.

Как эвакуироваться в Болгарию и почему это не туризм

Подобные предложения есть и у других туристических компаний. К примеру, на сайте туроператора "Янтур" говорится:

"Учитывая события на юго-востоке, предлагаем воспользоваться возможностью эвакуации в Болгарию под государственную программу "Временное убежище" из Запорожья, Днепра, Кривого Рога, Одессы, Кропивницкого".

Отмечается, что обязательным условием является получение статуса временного убежища. Также на сайте объясняется, что в таком случае украинцы получат:

размещение в отелях с трехразовым питанием;

возможность получить разовую помощь в размере 375 лев (примерно 180 евро);

возможность бесплатно получать первичную медицинскую помощь.

Билеты в одну сторону стоят от 2600 гривен из Одессы, из других городов немного дороже.

Фото: Расселение украинцев в Болгарии летом (gettyimages.com)

"Условия проживания базовые, но переселенцы не жалуются"

Как рассказал РБК-Украина Юлиан Иващенко, компания продает только проезд в автобусе, потому что это эвакуация, а не отдых. Впрочем, существуют договоренности с болгарскими гостиницами, принимающими украинцев по программе бесплатного жилья.

"Это программа правительства Болгарии при поддержке ЕС, что они компенсируют гостиницам сумму за размещение наших беженцев. Поэтому гостиницы принимают людей бесплатно при условии получения статуса. Иначе они должны платить за проживание", - объясняет он.

Также в течение месяца можно получить единовременную помощь на семью 375 левов. Отказываться от статуса не нужно, а вернуться можно в любой момент.

"Программа по размещению в отелях еще не продлена. Но неофициально гостиницам, в которых живут наши люди, уже сообщили, что будут продолжать платить после 31 октября - как минимум до марта", - делится специалист.

Сейчас украинцы продолжают ехать в эвакуацию в Болгарию – компания отправляет 2-3 автобуса в неделю.

"Программу сократили в июне, поэтому сейчас немного отелей принимают беженцев. Условия проживания очень базовые, но беженцы не жалуются. Те, отели, куда мы сейчас вывозим людей – на берегу моря. В них отопление кондиционерами или конвекторами", – отмечает он.

Фото: Номер в одной из гостиниц, принимающих беженцев (booking.com)

В последнее время в Болгарию эвакуируется много людей с востока, из Киева и Львова едут те, кто раньше эвакуировался из Запорожья и Днепра.

"Они не едут на море в сезон, это уже люди, действительно бегущие от войны из регионов, где продолжаются активные боевые действия, и кому некуда вернуться", - объясняет он.

Напомним, мы писали, как украинцам получить бесплатное жилье от Airbnb.