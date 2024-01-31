Отмена сотен рейсов. В Германии готовятся к масштабной забастовке в аэропортах
В Германии 1 февраля планируется масштабная забастовка в аэропортах работников сектора авиационной безопасности. Это приведет к массовым задержкам и отменам авиарейсов.
Забастовка охватит 11 крупных аэропортов страны, сообщает РБК-Украина со ссылкой на spiegel.de.
Профсоюз Verdi объявил о забастовке сотрудников службы безопасности, которая состоится в аэропорту Франкфурта, Берлина, Гамбурга, Бремена, Ганновера, Кельна, Дюссельдорфа, Лейпцига, Дрездена, Эрфурта и Штутгарта. Забастовка направлена на пассажирские и грузовые перевозки.
Профсоюз требует повышения зарплат для работников. Последующие обсуждения запланированы на следующую неделю.
Сотрудники службы безопасности аэропорта отвечают за проверку багажа, персонала и пассажиров. Если они не выйдут на работу, аэропорты не могут работать без них. Поэтому воздушное движение, вероятно, будет парализовано в значительной части Германии.
В аэропорту Гамбурга объявили об отмене всех 126 запланированных вылетов в четверг или их разрешат выполнять без пассажиров. Также ни один пассажирский рейс не будет отправляться из аэропорта Берлин-Бранденбург. В четверг в аэропорту Берлин-Бранденбург было запланировано около 170 вылетов и посадок с почти 50 000 пассажирами.
Напомним, мы писали о масштабной забастовке на железной дороге в Германии в январе. Машинисты не вышли на работу по всей стране.
Также мы рассказывали, что в Германии прошли масштабные забастовки фермеров, которые тракторами перекрывали дороги. Люди протестовали против сокращения субсидий на сельскохозяйственное дизельное топливо.
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